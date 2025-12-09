BLIZU JE DOLASKA

Robert Prosinečki ima novi posao? Blizu je 104. reprezentacije svijeta

N.M.

09.12.2025 u 21:28

Robert Prosinečki
Robert Prosinečki Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL
Bionic
Reading

Robert Prosinečki predvodio je hrvatsku delegaciju koja je boravila u Kirgistanu na sastanku s tamošnjim nogometnim savezom, objavio je Kirgiški nogometni savez na društvenim mrežama.

U priopćenju navode da je hrvatsko izaslanstvo, u kojem su uz Prosinečkog bili i Štefan Dovina, Franjo Herceg, Brane Golubić, Gordan Ciprić i Zoran Terzić, razgovaralo s prvim potpredsjednikom saveza Nurdinom Bukuevom, glavnim tajnikom Mederbekom Sydykovim te tehničkim direktorom Dainisom Kazakevičsom.

vezane vijesti

Raspravljalo se o mogućnostima buduće suradnje, razvoju trenerskog kadra, radu reprezentacija te razmjeni stručnih iskustava. Među temama se našlo i pitanje novog izbornika kirgiške reprezentacije, a hrvatska je strana iznijela svoje prijedloge i modele suradnje. Iz KFF-a poručuju da je sastanak protekao u vrlo konstruktivnom tonu.

Kirgistan je trenutačno 104. reprezentacija svijeta prema FIFA-inom poretku i nije se uspio probiti dalje od treće faze azijskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026.

Prosinečki je od rujna bez angažmana nakon odlaska s klupe Crne Gore, a ranije je vodio i reprezentacije Azerbajdžana te Bosne i Hercegovine. Kirgiški mediji pretpostavljaju da bi novi izbornik mogao postati Gordan Ciprić, dugogodišnji suradnik Prosinečkog, iako to zasad nije službeno potvrđeno.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
novi problemi

novi problemi

Osijek će morati platiti 1,5 milijuna eura bivšem napadaču Dinama
europska liga

europska liga

Kovačević ima jednu dvojbu: Evo kakav Dinamo ide na Betis
nevjerojatno

nevjerojatno

Večeras se u Ligi prvaka odigrala utakmica kakvu povijest Lige prvaka ne pamti

najpopularnije

Još vijesti