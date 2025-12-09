Robert Prosinečki ima novi posao? Blizu je 104. reprezentacije svijeta

U priopćenju navode da je hrvatsko izaslanstvo, u kojem su uz Prosinečkog bili i Štefan Dovina , Franjo Herceg , Brane Golubić , Gordan Ciprić i Zoran Terzić , razgovaralo s prvim potpredsjednikom saveza Nurdinom Bukuevom, glavnim tajnikom Mederbekom Sydykovim te tehničkim direktorom Dainisom Kazakevičsom.

Raspravljalo se o mogućnostima buduće suradnje, razvoju trenerskog kadra, radu reprezentacija te razmjeni stručnih iskustava. Među temama se našlo i pitanje novog izbornika kirgiške reprezentacije, a hrvatska je strana iznijela svoje prijedloge i modele suradnje. Iz KFF-a poručuju da je sastanak protekao u vrlo konstruktivnom tonu.

Kirgistan je trenutačno 104. reprezentacija svijeta prema FIFA-inom poretku i nije se uspio probiti dalje od treće faze azijskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026.

Prosinečki je od rujna bez angažmana nakon odlaska s klupe Crne Gore, a ranije je vodio i reprezentacije Azerbajdžana te Bosne i Hercegovine. Kirgiški mediji pretpostavljaju da bi novi izbornik mogao postati Gordan Ciprić, dugogodišnji suradnik Prosinečkog, iako to zasad nije službeno potvrđeno.