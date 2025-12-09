Predsjednik FIFA-e prijavljem Etičkom odboru nakon ždrijeba Svjetskog prvenstva

Središnjica pritužbe je Infantinova oduševljena pohvala predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa, kao i činjenica da je upravno tijelo svjetskog nogometa dodijelilo prvu FIFA-inu nagradu za mir Trumpu.

FIFA, koja će organizirati Svjetsko prvenstvo 2026. u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi, oduvijek se ponosila svojom neutralnošću u pitanjima politike i religije.

Neprofitna skupina FairSquare, koja je podnijela pritužbu u pismu od osam stranica, kaže da je posvećena odgovornosti u sportu u vezi s migracijom radne snage i političkom represijom. Želi da neovisni odbor FIFA-e u potpunosti preispita postupke koji su se dogodili tijekom izvlačenja skupina za Svjetsko prvenstvo u petak u Washingtonu.

Predsjednik Trump bio je prisutan na ceremoniji, zajedno s meksičkom predsjednicom Claudijom Sheinbaum i kanadskim premijerom Markom Carneyjem. No, Trump je privukao najviše pažnje tijekom događaja u Kennedy Centru u Washingtonu, D.C.

FIFA je prošli mjesec objavila osnivanje svoje nagrade za mir "kako bi nagradila pojedince koji su poduzeli iznimne i izvanredne akcije za mir i time ujedinili ljude diljem svijeta".Infantino je Trumpu uručio zlatni trofej, zlatnu medalju i certifikat.

"Ovo je vaša nagrada, ovo je vaša nagrada za mir", rekao je Infantino Trumpu.

U tužbi, FairSquare je naveo FIFA-ine vlastite standarde o neutralnosti da "ostane politički neutralan... u odnosima s vladinim institucijama". Grupa je također istaknula da je Infantino ranije ove godine lobirao na društvenim mrežama da Trump dobije Nobelovu nagradu za mir zbog svog rješavanja sukoba između Izraela i Gaze.

Venezuelanka Maria Corina Machado na kraju je dobila Nobelovu nagradu za mir.

Disciplinski postupak Etičkog odbora FIFA-e može uključivati ​​upozorenje, opomenu, pa čak i novčanu kaznu. Može se naložiti obuka o usklađenosti, dok se zabrana može izreći i za sudjelovanje u aktivnostima vezanim uz nogomet.