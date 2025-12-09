Messi vodio Inter Miami do naslova, a onda uspio nešto što nitko prije njega nije

Lionel Messi prvi je uzastopni dobitnik nagrade Landon Donovan za najboljega nogometaša MLS lige, nakon što je odličnu sezonu okrunio naslovom prvaka.
Pridružio se srpskom igraču Predragu Radosavljeviću Prekiju (1997., 2003. s Kansas Cityjem) kao jedini igrač koji je dvaput osvojio MVP nagradu ove nogometne lige.
Messi je upisao dvije asistencije kad je Miami u subotu pobijedio gostujuće Vancouver Whitecapse s 3:1 i osvojio naslov prvaka. Osmerostruki osvajač Zlatne lopte je u doigravanju imao šest golova i devet asistencija, a postigao je barem jedan gol ili asistenciju u svih šest Miamijevih utakmica.
S 29 golova i 19 asistencija u sezoni, 38-godišnji Messi je došao na jedan bod od rekorda lige (49 bodova) koji je postavio legenda Los Angeles FC-a Carlos Vela 2019. godine.