Evo što je rekao Pep Guardiola nakon katastrofe u Madridu

Sponzor rubrike
Sponzor rubrike
Manchester City doživio je težak poraz na gostovanju kod Real Madrida (3:0) u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka na Santiago Bernabéuu. Madriđani su pitanje pobjednika riješili već u prvom poluvremenu, kada je Federico Valverde zabio hat-trick i donio velikih 3:0 svojoj momčadi.
Nakon utakmice Pep Guardiola priznao je da je Real Madrid bio kvalitetniji, ali smatra da poraz od 3:0 ne odražava u potpunosti ono što se događalo na terenu.
'Real Madrid ima kvalitetu i sposobnost da kazni svaku pogrešku. To je jednostavno tako. Ipak, imam osjećaj da smo igrali bolje nego što rezultat pokazuje', rekao je Guardiola za TNT Sports.
Trener Manchester Cityja dodao je kako se njegova momčad sada mora što prije okrenuti sljedećim izazovima.
'Sada je vrijeme da se oporavimo. Idemo na gostovanje kod West Hama, što će biti vrlo teška utakmica.'
Guardiola je također komentirao i šanse svoje momčadi u uzvratnoj utakmici.
'U nogometu nikad ne znate što se može dogoditi. Pokušat ćemo.'