Evo što je rekao Pep Guardiola nakon katastrofe u Madridu

Nakon utakmice Pep Guardiola priznao je da je Real Madrid bio kvalitetniji, ali smatra da poraz od 3:0 ne odražava u potpunosti ono što se događalo na terenu.

'Real Madrid ima kvalitetu i sposobnost da kazni svaku pogrešku. To je jednostavno tako. Ipak, imam osjećaj da smo igrali bolje nego što rezultat pokazuje', rekao je Guardiola za TNT Sports.

Trener Manchester Cityja dodao je kako se njegova momčad sada mora što prije okrenuti sljedećim izazovima.

'Sada je vrijeme da se oporavimo. Idemo na gostovanje kod West Hama, što će biti vrlo teška utakmica.'

Guardiola je također komentirao i šanse svoje momčadi u uzvratnoj utakmici.

'U nogometu nikad ne znate što se može dogoditi. Pokušat ćemo.'