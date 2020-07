Ciro Immobile dva gola do pothvata za koji se mislilo da će dugo trajati; Lazijev napadač može u Napulju srušiti omraženog Gonzala Higuaina

Lazijev napadač Ciro Immobile (30) ima još 90 minuta da pokuša nadmašiti Gonzala Higuaina koji je prije četiri godine u Serie A zabio 36 pogodaka što je rekord u jednoj sezoni talijanskog prvenstva

Ukoliko se u zadnjoj rundi ne dogodi nekakvo čudo Imobbile će po treći puta u karijeri dobiti titulu 'Capocannoniere' koja je namijenjena za prvog topnika lige te će tako ući u ugledno društvo Giuseppea Meazze, Alda Boffija, Gigi Rive, Paola Pulicija, Roberta Pruzza, Michela Platinija i Giuseppea Signorija koji su isto tako po tri puta bili najbolji strijelci u elitnom razredu talijanskog nogometa. Jedini koji je više puta bio prvi 'topnik' Serie A je Milanov Šveđanin Gunnar Nordahl kojem je to uspjelo u pet sezona.

Talijanski napadač zabio je Bresciji za 2:0 u 37. kolu prvenstva i to mu je bio 35. pogodak u domaćem prvenstvu te je praktički osigurao titulu najboljeg topnika Serie A, jer drugoplasiranom Cristianu Ronaldu bježi četiri gola.

Uz to Immobile ima još jedan veliki motiv da i u zadnjem kolu bude na pravoj razini, jer ima priliku da izjednači ili čak prestigne argentinskog napadača Gonzala Higuaina koji je u sezoni 2015/16. zabio 36 golova što je rekord u jednoj sezoni, a to je napravio i Talijan Gino Rossetti, ali to je bilo debelo prije Drugog svjetskog rata (1928/29.).

Sada je Immobile s 35 izjednačio učinak Gunnara Nordahla (1949/50) i Julija Libonattija (1927(28.).