Cibalia propustila priliku gurnuti Rudeš jako blizu ispadanju iz lige!

Ove srijede u zaostaloj utakmici Cibalia i Rudeš u Vinkovcima su odigrali 1:1 pa je razlika između dvije najslabije momčadi HT Prve lige ostala na samo tri boda...

Bartolovićeva momčad imala je priliku ove srijede na domaćem terenu pobjedom pobjeći Rudešu na +6 i tako približiti izravnog rivala ispadanju u drugu ligu iz koje je ušao u elitni hrvatski klupski nogometni razred prošlog ljeta. No, to se na kraju nije dogodilo i ova dva kluba vrlo će vjerojatno do posljednjeg kola voditi međusobni obračun na dnu ljestvice, zajedno s Istrom.