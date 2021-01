Ćamila Mičijević progovorila o ozljedi koju je zadobila u Ligi prvaka, a otkrila je i što ju je posebno rastužilo u njenom Mostaru

Ćamila Mičijević je u razgovoru za Sportske novosti progovorila o ozljedi koju je zadobila u Ligi prvaka, negativnim komentarima na njen račun u Mostaru, te nadolazećem Svjetskom rukometnom prvenstvu u Egiptu

Ponajbolja hrvatska rukometašica i dobri duh 'kraljica šoka' Ćamila Mičijević u razgovoru za Sportske novosti je progovorila o ozljedi koju je zadobila u nedjeljnoj utakmici Lige prvaka protiv Rostova, a osvrnula se i na negativne komentare koje dobiva u rodnom Mostaru.

'Još uvijek me malo boli, zateže me, no nisam se previše zabrinula i neću dramiti. Kad je moje koljeno u pitanju, onda sam 'drama queen'. Trpim i puno veće bolove u drugim dijelovima tijela, ali što se koljena tiče ne volim ni najmanju bol. Koljeno mi je malo prošetalo na utakmici. Nadajmo se da nije ništa ozbiljno', rekla je vanjska igračica Metza.