[FOTO] Legendarni Nikša Kaleb o izgledima Hrvatske na SP-u, ali i detalju na kojeg moraju paziti u stožeru: Kada igračima počnu stizati fotografije navijača iz Siska, Gline, Petrinje...

Hrvatska rukometna reprezentacija ovog utorka putuje za Egipat, u kojem će se od 13. do 31. siječnja održati svjetsko prvenstvo. No, neće naši rukometaši biti prvi koji su od hrvatskih predstavnika stigli u zemlju piramida, jer tamo se već nalazi malobrojna ekspedicija RTL-ovih komentatora, na čelu s bivšim legendarnim rukometašem, Nikšom Kalebom

Nakon brojnih PCR testova, odnosno provjera je li negativan na koronavirus, a zadnji test odrađen je u subotu i nalaz je bio u skladu s očekivanjima, Nikša Kaleb u društvu ostalih RTL-ovih djelatnika odletio je u ponedjeljak noćnim letom preko Istanbula za Aleksandriju, gdje će hrvatska rukometna reprezentacija igrati utakmice prvog kruga, protiv Japana, Angole i Katara. Proslavljeni hrvatski rukometaš, bivše lijevo krilo, koje u svojoj kolekciji medalja ima i svjetsko te olimpijsko zlato, odnosno svjetsko i europsko srebro, sada se nalazi u ulozi stručnog komentatora.

Poznat po svom britkom izričaju, u kojem uvijek govori ono što vidi, bilo dobro, bilo loše, Nikša Kaleb sjajan je analitičar, i zato nije ni čudo da su na RTL-u nastavili suradnju. No, dok nije bio na TV-u, možda je bilo jednostavnije izreći koju kritiku, nego sada dok ga prate milijuni gledatelja. 'U dogovoru s RTL-om, kao što sam i tražio, nitko me ne sputava kazati ono što vidim. Naravno, samo na osnovu argumenata. Nemam nikakvih kočnica, kod mene ne postoji ni autocenzura, a isto tako nema ni nikakvih zabrana od RTL-a', naglasio je Nikša Kaleb odmah na početku razgovora za tportal, kojeg smo vodili nešto prije njegova leta prema Egiptu. To je jasno, no sada ste ipak nekakva 'spona' između javnosti i samih reprezentativaca, te igrači sigurno odmah doznaju jeste li pohvalili ili pokudili. A onda trebate doći do njih, provjeriti u kakvom su stanju i slično? 'Naravno. Non stop sam na njihovim treninzima. I koliko god bi ja tu trebao biti, kako se kaže stručniji sukomentator, ipak sam ja dio te ekipe i moj dio posla je, i moj zadatak, pomoći im i u neku ruku biti motivator. U današnje vrijeme sve je dostupno u roku odmah, i nema apsolutno nikakve potrebe biti negativan. Na kraju krajeva, sve se to ili pročita ili sazna u roku od pet minuta'. Ta uloga vam se očito sviđa? 'Moram priznati da mi se sviđa, iz razloga što sam dio rukometa, dio sam velikih natjecanja, a ne boli me koljeno (ha, ha). Dio sam toga, a ne moram čak ni skakati. I u svakom slučaju, novo iskustvo, zadovoljstvo mi je što me je RTL prepoznao za ovo i što mogu, da se ne hvalim, komentirati s lica mjesta, da mi ne treba puno vremena za prepoznati određene situacije i da tako mogu pokazati određeno znanje i iskustvo koje sam stjecao kroz karijeru i sve ove godine'.

Kažete da ste gledali treninge hrvatske reprezentacije. Imamo osjećaj da je ova momčad spremna za velike stvari, možda čak i za korak više od prošlogodišnjeg uspjeha, kada je osvojila srebro. Osim toga, i cure su ih nedavno motivirale osvajanjem prve medalje. Kakvima se vama čine? Ali da im ne stavimo teret na leđa. 'Svi igrači, kada ih gledam sa strane, djeluju moćno i spremno. I malo ću pritegnuti kočnicu, da ih ne hvalim puno, da im ne nabijem taj pritisak. Oni su svjesni svoje kvalitete. A kada se kaže da bi mogli korak više, za razliku od prošlogodišnjeg nastupa u finalu, onda to znači ni manje ni više, nego osvajanje zlatne medalje. Ali treba ostati na zemlji, treba ostati skroman. Jer ima tu pet, šest reprezentacija koje su također svjesne svoje kvalitete. Ima i nekih reprezentacija koje bi mogle iznenaditi, tako da nije baš ni lako napraviti taj korak više i uzeti zlato. Ne smijemo bježati od uloge favorita, u smislu favorita iz kruga reprezentacija koje će se boriti za medalju. I tu svakako pripadamo. A hoće li se u tome dogoditi da netko ima bolji ili lošiji dan, to je već stvar i umora, i sreće...Samo da mi dođemo u borbu za medalju, pa ćemo napraviti taktiku'.

Tko je u toj ulozi najvećih favorita, odnosno mogućih iznenađenja? 'Uz dužno štovanje, Španjolska ima ogromno iskustvo, ali ipak mislim da, bez obzira na to što je aktualni europski prvak, da ćemo se ugurati mi, da smo za nijansu bolji od njih. Dakle, Hrvatska, Danska, Norveška, Francuska, koja koliko god bila slaba, opet je favorit. I vjerujem da bi Slovenija mogla napraviti dobar rezultat, Iz razloga što će do završnice imati nekoliko lakših utakmica i gdje se neće potrošiti kao na Euru, pa onda u polufinalu nisu imali snage'. Igor Karačić, jedan od ponajboljih hrvatskih rukometaša, na kraju je završio na popisu putnika. Ali upitno je koliko će moći pomoći ekipi. 'Nama bi nedostajao svaki igrač, ne samo Karačić. Jer mi nismo ni Njemačka, ni Španjolska, ni Rusija, pa da imamo milijune igrača. Dogodilo nam se da na prvenstvu u Hrvatskoj Duvnjaku pukne list, pa ne može igrati. Pa se dogodilo prošle godine, da je Cindrić stalno ozlijeđen. Ove godine pak Karačić ima problema, nikako da skupimo svu trojicu na jednom natjecanju. Ni Duvnjak nije u najboljoj situaciji odnosno formi, s obzirom na to da je prebolio koronu i da mu fali snage, to jest da nije na onom nivou na kojem može biti. Svaki igrač nam je bitan, i nadam se da će Karačić moći pomoći, ali isto tako važno je sačuvati Duvnjaka kroz ove lakše utakmice'. Na final-fouru Lige prvaka, na kojem je Kiel uzeo naslov, primijetili smo da Duvnjak ne igra u oba smjera, već ga trener Filip Jicha koristi samo u obrani. Za razliku od izbornika Červara, koji ga ima i u napadačkom dijelu? Možda je to recept za sačuvati Duvnjakovu svježinu? 'Sâm Duvnjak je govorio kako mu je super raditi s Jichom, jer on već dolazi u godine kada se osjeti igranje u njemačkoj Bundesligi. Nisu to pretjerane godine, već pretjerani napori. Imao je i nekoliko ozljeda, i Filip Jicha kao bivši igrač, vrlo dobro shvaća što znači relaksirati igrača i dati mu priliku za odmor. I on odlično koristi Duvnjaka, mislim da bi tako i mi trebali napraviti do onih, ajmo tako reći, težih i važnijih utakmica. Nije stvar da je Duvnjak zaboravio igrati napad, nego je Jicha pogodio kako ga najbolje iskoristiti'.