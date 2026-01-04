košarka

Bizarna utakmica megazvijezde Partizana. Pogledajte ove brojke

S. M.

04.01.2026 u 08:08

Nick Calathes
Nick Calathes Izvor: EPA / Autor: PETE ANDREOU
Bionic
Reading

Partizan je u sinoć u 13. kolu ABA lige pobijedio Borac u gostima 106:91.

Partizan se ovom pobjedom vratio na prvo mjesto skupine A ABA lige najviše zahvaljujući bizarnoj utakmici Nicka Calathesa.

vezane vijesti

Grčka megazvijezda Partizana zabila je 22 koša, ali je nevjerojatan podatak da je grčki playmaker od ta 22 koša čak 21 postigao tricama i to savršenim šutem - 7/7. Jedini preostali koš Calathes je pogodio s linije slobodnih bacanja, a tome je dodao četiri skoka i devet asistencija.

Calathes je u Partizan stigao krajem studenog prošle godine kad je otišao iz Monaca i ima ugovor do ljeta.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
PLAN PRIPREMA

PLAN PRIPREMA

Hajduk se oglasio i donio iznenađujuću odluku
LEGENDA

LEGENDA

Navijači Milana rekli svoje - Luka Modrić dobio još jednu nagradu
SPREMAN JE

SPREMAN JE

Slaven Bilić se vraća u najjaču ligu svijeta? Englezi objavili veliku vijest

najpopularnije

Još vijesti