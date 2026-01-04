Bizarna utakmica megazvijezde Partizana. Pogledajte ove brojke

Partizan je u sinoć u 13. kolu ABA lige pobijedio Borac u gostima 106:91.
Partizan se ovom pobjedom vratio na prvo mjesto skupine A ABA lige najviše zahvaljujući bizarnoj utakmici Nicka Calathesa.
Grčka megazvijezda Partizana zabila je 22 koša, ali je nevjerojatan podatak da je grčki playmaker od ta 22 koša čak 21 postigao tricama i to savršenim šutem - 7/7. Jedini preostali koš Calathes je pogodio s linije slobodnih bacanja, a tome je dodao četiri skoka i devet asistencija.
Calathes je u Partizan stigao krajem studenog prošle godine kad je otišao iz Monaca i ima ugovor do ljeta.