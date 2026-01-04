Bizarna utakmica megazvijezde Partizana. Pogledajte ove brojke

Grčka megazvijezda Partizana zabila je 22 koša, ali je nevjerojatan podatak da je grčki playmaker od ta 22 koša čak 21 postigao tricama i to savršenim šutem - 7/7. Jedini preostali koš Calathes je pogodio s linije slobodnih bacanja, a tome je dodao četiri skoka i devet asistencija.

Calathes je u Partizan stigao krajem studenog prošle godine kad je otišao iz Monaca i ima ugovor do ljeta.