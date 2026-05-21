Bitka za Real: Pérezov protivnik ima nevjerojatnu ideju za klub

Poduzetnik Enrique Riquelme u četvrtak je službeno obavijestio Izborni odbor Reala da namjerava ući u utrku za predsjednika kluba. Sada ima 48 sati za potvrdu kandidature i predstavljanje svog tima, a izbori bi se, prema navodima španjolskih medija, mogli održati početkom lipnja.

Riquelme je navodno već osigurao jamstvo vrijedno oko 190 milijuna eura, što je jedan od ključnih uvjeta za kandidaturu.

Klopp protiv Mourinha?

Ako kandidatura bude potvrđena, u Realu bi moglo doći do velikih promjena. Marca tvrdi da Florentino Pérez za budući projekt razmatra povratak Josea Mourinha, dok Riquelme navodno želi dovesti Jürgena Kloppa.

Uz to, u njegovim planovima spominje se i pokušaj dovođenja Erlinga Haalanda, što dodatno podiže interes oko mogućih izbora. Florentino Pérez posljednji je put imao protukandidata još 2004. godine, kada je uvjerljivo pobijedio Lorenza Sanza i Artura Baldasana.