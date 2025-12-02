Barcelona u derbiju nakon preokreta pobijedila Atletico; Olmo zabio pa se ozlijedio

U derbiju 19. kola španjolskog prvenstva Barcelona je na Nou Campu pobijedila Atletico Madrid 3:1
Nakon niza propuštenih prilika na obje strane, gosti iz Madrida šokirali su Camp Nou. U 19. minuti Atletico je poveo 1:0.
Barcelona je ponovno stajala previsoko u obrani, što je omogućilo da Alex Baena primi savršen pas, izađe sam pred Joana Garciju i mirno zabije za vodstvo Atletica. Taj gol, međutim, kao da je probudio domaću momčad. Barcelona je ubrzala ritam i samo sedam minuta kasnije stigla do izjednačenja.
Pedri je u tom napadu podijelio sjajnu loptu za Raphinhu, koji je obišao Jana Oblaka i poslao loptu u mrežu za 1:1.
Potpuni preokret mogao se dogoditi već u 37. minuti. Dani Olmo izborio je kazneni udarac, no Robert Lewandowski loše puca i šalje loptu visoko preko gola. Poljak je gotovo odmah imao priliku za iskupljenje – ovaj put glavom, ali Oblak briljantnom reakcijom spašava Atletico.
Barcelona je opasno zaprijetila i na početku drugog dijela. Lamine Yamal poslužio je Raphinhu, koji se našao u odličnoj situaciji, ali je Brazilac ovog puta slabo pucao i promašio gol.
Atletico je odmah uzvratio iz brze kontre, no Simeone završava akciju lošim udarcem s ruba kaznenog prostora.
Do vodstva Barca dolazi u 65. minuti. Lewandowski i Olmo odigrali su brzu dvostruku kombinaciju, nakon koje je Olmo izašao pred Oblaka i precizno pogodio za 2:1, što je izazvalo ekstazu na tribinama. No radost Hansija Flicka kratko je trajala – Olmo je pri padu ozlijedio rame i morao je izaći iz igre.
Gosti su u 79. minuti imali ogromnu priliku za izjednačenje. Almada je probijao redove Barcelone, no u ključnom trenutku očajno je pucao i poslao loptu daleko od gola.
Kazna je stigla u sudačkoj nadoknadi. U 97. minuti Ferran Torres zabija za konačnih 3:1 i potvrđuje zasluženu pobjedu Barcelone.
Barcelona tako ostaje prva na ljestvici La Lige s 37 bodova, četiri više (uz utakmicu više) od drugoplasiranog Real Madrida, koji sutra gostuje kod Athletica u Bilbau. Atletico Madrid ostaje četvrti s 31 bodom nakon 15 kola.