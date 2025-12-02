Barcelona u derbiju nakon preokreta pobijedila Atletico; Olmo zabio pa se ozlijedio

Nakon niza propuštenih prilika na obje strane, gosti iz Madrida šokirali su Camp Nou. U 19. minuti Atletico je poveo 1:0.

Barcelona je ponovno stajala previsoko u obrani, što je omogućilo da Alex Baena primi savršen pas, izađe sam pred Joana Garciju i mirno zabije za vodstvo Atletica. Taj gol, međutim, kao da je probudio domaću momčad. Barcelona je ubrzala ritam i samo sedam minuta kasnije stigla do izjednačenja.

Pedri je u tom napadu podijelio sjajnu loptu za Raphinhu, koji je obišao Jana Oblaka i poslao loptu u mrežu za 1:1.

Potpuni preokret mogao se dogoditi već u 37. minuti. Dani Olmo izborio je kazneni udarac, no Robert Lewandowski loše puca i šalje loptu visoko preko gola. Poljak je gotovo odmah imao priliku za iskupljenje – ovaj put glavom, ali Oblak briljantnom reakcijom spašava Atletico.

Barcelona je opasno zaprijetila i na početku drugog dijela. Lamine Yamal poslužio je Raphinhu, koji se našao u odličnoj situaciji, ali je Brazilac ovog puta slabo pucao i promašio gol.