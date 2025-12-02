španjolska liga

Barcelona u derbiju nakon preokreta pobijedila Atletico; Olmo zabio pa se ozlijedio

I.Ž.

02.12.2025 u 23:12

Lamine Yamal Barcelona - Atletico Madrid
Lamine Yamal Barcelona - Atletico Madrid Izvor: EPA / Autor: Enric Fontcuberta
Bionic
Reading

U derbiju 19. kola španjolskog prvenstva Barcelona je na Nou Campu pobijedila Atletico Madrid 3:1

Nakon niza propuštenih prilika na obje strane, gosti iz Madrida šokirali su Camp Nou. U 19. minuti Atletico je poveo 1:0.

vezane vijesti

Barcelona je ponovno stajala previsoko u obrani, što je omogućilo da Alex Baena primi savršen pas, izađe sam pred Joana Garciju i mirno zabije za vodstvo Atletica. Taj gol, međutim, kao da je probudio domaću momčad. Barcelona je ubrzala ritam i samo sedam minuta kasnije stigla do izjednačenja.

Pedri je u tom napadu podijelio sjajnu loptu za Raphinhu, koji je obišao Jana Oblaka i poslao loptu u mrežu za 1:1.

Potpuni preokret mogao se dogoditi već u 37. minuti. Dani Olmo izborio je kazneni udarac, no Robert Lewandowski loše puca i šalje loptu visoko preko gola. Poljak je gotovo odmah imao priliku za iskupljenje – ovaj put glavom, ali Oblak briljantnom reakcijom spašava Atletico.

Barcelona je opasno zaprijetila i na početku drugog dijela. Lamine Yamal poslužio je Raphinhu, koji se našao u odličnoj situaciji, ali je Brazilac ovog puta slabo pucao i promašio gol.

Barcelona - Atletico Madrid, španjolska liga, 2.11.2025.
  • Barcelona - Atletico Madrid, španjolska liga, 2.11.2025.
  • Barcelona - Atletico Madrid, španjolska liga, 2.11.2025.
  • Barcelona - Atletico Madrid, španjolska liga, 2.11.2025.
  • Barcelona - Atletico Madrid, španjolska liga, 2.11.2025.
  • Barcelona - Atletico Madrid, španjolska liga, 2.11.2025.
    +13
Barcelona - Atletico Madrid, španjolska liga, 2.11.2025. Izvor: EPA / Autor: Enric Fontcuberta

Atletico je odmah uzvratio iz brze kontre, no Simeone završava akciju lošim udarcem s ruba kaznenog prostora.

Do vodstva Barca dolazi u 65. minuti. Lewandowski i Olmo odigrali su brzu dvostruku kombinaciju, nakon koje je Olmo izašao pred Oblaka i precizno pogodio za 2:1, što je izazvalo ekstazu na tribinama. No radost Hansija Flicka kratko je trajala – Olmo je pri padu ozlijedio rame i morao je izaći iz igre.

Gosti su u 79. minuti imali ogromnu priliku za izjednačenje. Almada je probijao redove Barcelone, no u ključnom trenutku očajno je pucao i poslao loptu daleko od gola.

Kazna je stigla u sudačkoj nadoknadi. U 97. minuti Ferran Torres zabija za konačnih 3:1 i potvrđuje zasluženu pobjedu Barcelone.

>> golove s utakmice Barcelona - Ateltico Madrid pogledajte OVDJE.

Barcelona tako ostaje prva na ljestvici La Lige s 37 bodova, četiri više (uz utakmicu više) od drugoplasiranog Real Madrida, koji sutra gostuje kod Athletica u Bilbau. Atletico Madrid ostaje četvrti s 31 bodom nakon 15 kola.

Tablice omogućuje Sofascore

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
spektakularna utakmica

spektakularna utakmica

Evo što Englezi pišu o Gvardiolu nakon najluđe utakmice godine
nedostaje mu

nedostaje mu

Vidno iscrpljeni Guardiola nakon ludnice s devet golova javno zavapio za Hrvatom
obožavaju ga

obožavaju ga

Neki navijači napadaju Gvardiola, većina mu se klanja; pogledajte što mu sve pišu

najpopularnije

Još vijesti