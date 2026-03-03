Jakiroviću bolan poraz u borbi za Premier ligu

Pogodak odluke postigao je Azor Matusiwa u 71. minuti. Domaćini su veći dio susreta imali inicijativu, a pritisak je naplatio preciznim udarcem s 18 metara. Lopta je neobranjivo završila iza leđa Ivora Pandura, koji nije imao šanse reagirati.

Ovim porazom Hull je ostao peti sa 60 bodova iz 35 utakmica, dok je Ipswich preskočio konkurenta i zadržao treće mjesto s 63 boda.