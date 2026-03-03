velika šteta

Jakiroviću bolan poraz u borbi za Premier ligu

S.Č.

03.03.2026 u 23:08

Sergej Jakirović
Sergej Jakirović Izvor: EPA / Autor: JOSE MANUEL VIDAL
Hull City pod vodstvom Sergeja Jakirovića doživio je minimalan poraz na gostovanju kod Ipswich Towna (1:0) u 32. kolu Championshipa i tako propustio priliku za skok na treće mjesto.

Pogodak odluke postigao je Azor Matusiwa u 71. minuti. Domaćini su veći dio susreta imali inicijativu, a pritisak je naplatio preciznim udarcem s 18 metara. Lopta je neobranjivo završila iza leđa Ivora Pandura, koji nije imao šanse reagirati.

Ovim porazom Hull je ostao peti sa 60 bodova iz 35 utakmica, dok je Ipswich preskočio konkurenta i zadržao treće mjesto s 63 boda.

Standings provided by Sofascore

tportal
