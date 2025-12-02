španjolska liga

Pogledajte kako je Lewandowski zapucao penal za vodstvo Barcelone

I.Ž.

02.12.2025 u 22:33

Robert Lewandowski Barcelona
Robert Lewandowski Barcelona Izvor: Profimedia / Autor: Josep LAGO / AFP / Profimedia
Bionic
Reading

Derbi 19. kola španjolske lige igrali su Barcelona i Atletico Madrid (3:1). U 35. minuti Dani Olmo je izborio penal, kojeg je izveo Robert Lewandowski. Bolje da nije...

Robert Lewandowski je ubojiti napadač, no i njemu se dogodi loša večer. Jedna od takvih je i u derbiju s madridskim Atleticom.

vezane vijesti

Kod rezultata 1:1 Dani Olmo je ozborio penal za Barcelonu, a Lweandowski je loptu stavio na 'kreč' i svi su na Nou Campu bili uvjereni da je to siguran gol.

Barcelona - Atletico Madrid, španjolska liga, 2.11.2025.
  • Barcelona - Atletico Madrid, španjolska liga, 2.11.2025.
  • Barcelona - Atletico Madrid, španjolska liga, 2.11.2025.
  • Barcelona - Atletico Madrid, španjolska liga, 2.11.2025.
  • Barcelona - Atletico Madrid, španjolska liga, 2.11.2025.
  • Barcelona - Atletico Madrid, španjolska liga, 2.11.2025.
    +13
Barcelona - Atletico Madrid, španjolska liga, 2.11.2025. Izvor: EPA / Autor: Enric Fontcuberta

No, Poljak je pucao po sredini gola, ali neprecizno. Lopta je je otišla visoko preko gola! Kakav promašaj!

>> promašeni penal Lewandowskog pogledajte OVDJE.

Tablice omogućuje Sofascore

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
spektakularna utakmica

spektakularna utakmica

Evo što Englezi pišu o Gvardiolu nakon najluđe utakmice godine
nedostaje mu

nedostaje mu

Vidno iscrpljeni Guardiola nakon ludnice s devet golova javno zavapio za Hrvatom
obožavaju ga

obožavaju ga

Neki navijači napadaju Gvardiola, većina mu se klanja; pogledajte što mu sve pišu

najpopularnije

Još vijesti