Pogledajte kako je Lewandowski zapucao penal za vodstvo Barcelone

Derbi 19. kola španjolske lige igrali su Barcelona i Atletico Madrid (3:1). U 35. minuti Dani Olmo je izborio penal, kojeg je izveo Robert Lewandowski. Bolje da nije...

Robert Lewandowski je ubojiti napadač, no i njemu se dogodi loša večer. Jedna od takvih je i u derbiju s madridskim Atleticom.

Kod rezultata 1:1 Dani Olmo je ozborio penal za Barcelonu, a Lweandowski je loptu stavio na 'kreč' i svi su na Nou Campu bili uvjereni da je to siguran gol.

Barcelona - Atletico Madrid, španjolska liga, 2.11.2025.







