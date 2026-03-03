kup italije

Sučić i Inter bez golova protiv Smolčića i Coma u polufinalu Kupa

S.Č./Hina

03.03.2026 u 23:38

Petar Sučić
Petar Sučić Izvor: EPA / Autor: Mats Torbergsen
U prvom susretu polufinala talijanskog nogometnog Kupa Como i Inter su odigrali bez golova.

Bila je to skromna predstava u kojoj niti jedna momčad nije željela previše riskirati.

Domaćin je bio nešto bolji, ali momčad Cesca Fabregasa nije uspjela pronaći put do suparničke mreže. "Nerzzurri" su očito mislima već bili u nedjelji kada ih očekuje derbi protiv Milana u kojem bi pobjedom gradskom suparniku pobjegli na 13 bodova i zapečatili borbu za "scudetto".

Martin Baturina je za Como zaigrao od 86. minute, dok Nikola Čavlina nije branio. Kod Intera je Petar Sučić odigrao cijeli susret. Uzvratni susret je 22. travnja na San Siru.

U drugom polufinalu Lazio će se u srijedu na Olimpicu dočekati Atalantu.

