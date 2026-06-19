Barcelona dogovorila drugi transfer ovog ljeta: Katalonci ugrabili sjajnu priliku

Nakon Anthonyja Gordona , koji je bio prvi ljetni dolazak, novi igrač katalonskog velikana trebao bi postati Jorge Salinas , 19-godišnji branič Racing Santandera.

Katalonski klub nastavlja slagati momčad Hansija Flicka, a dok sportski direktor Deco čeka kraj Svjetskog prvenstva kako bi nastavio raditi na dovođenju novog napadača, Barcelona je odlučila zatvoriti posao koji smatra velikom tržišnom prilikom.

Salinas je ove sezone bio jedan od ključnih igrača Racinga, koji je izborio povratak u La Ligu. Odigrao je 33 prvenstvene utakmice i upisao sedam asistencija, čime je privukao interes više španjolskih klubova, ali i klubova iz Premier lige. Ipak, Sport piše da je Barcelona pobijedila konkurenciju zahvaljujući velikoj želji igrača da zaigra na Camp Nouu.

Važnu ulogu u poslu ima i Jorge Mendes, Salinasov agent, koji je prije nekoliko dana bio u Santanderu i radio na završavanju pregovora. Barcelona s Mendesom ima vrlo dobre odnose, a to bi joj trebalo pomoći da posao zaključi prije 30. lipnja.

Razlog žurbe vrlo je jasan. Prema Sportu, Salinasova otkupna klauzula trenutačno iznosi osam milijuna eura, iako igrač formalno ima status člana druge momčadi Racinga. No od 1. srpnja klauzula raste na 16 milijuna eura, što Barcelona ne želi platiti.

Katalonci se nadaju da neće morati aktivirati ni sadašnju klauzulu od osam milijuna eura, nego da će s Racingom postići dogovor kroz nižu odštetu i moguću posudbu nekog igrača iz Barçine mlade momčadi. Racing će sljedeće sezone igrati u La Ligi prvi put nakon 14 godina, pa bi mu takav model mogao biti zanimljiv.

Važna opcija u obrani

Salinas je ove sezone najčešće igrao na lijevom beku, ali se formirao kao lijevonogi stoper. Upravo je njegova polivalentnost jedan od razloga zbog kojih ga Barcelona želi. U klubu vjeruju da može pokriti obje pozicije i biti koristan dodatak Flickovoj momčadi.

Mladi branič već je dao zeleno svjetlo Barceloni nakon što je dobio informaciju da je plan kluba da odradi pripreme s prvom momčadi i da sljedeće sezone ima status prvotimca. Salinas je i španjolski U-19 reprezentativac, a u Barceloni ga vide kao dugoročno zanimljivog igrača po prihvatljivoj cijeni.

Sport naglašava da dolazak Salinasa ne znači da se Barcelona odriče Joaa Cancela. Portugalski bek, koji nastupa na Svjetskom prvenstvu, i dalje je jasna želja sportskog sektora nakon dobrih nastupa u drugom dijelu prošle sezone, kada je stigao na posudbu iz Al Hilala.

Ako se posao zaključi kako piše Sport, Barcelona će prije kraja lipnja imati već dva nova igrača za Flickovu momčad i nastaviti čekati veliko rješenje u napadu.