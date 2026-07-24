Argentinci ne odustaju: Imaju novu teoriju o porazu u finalu SP-a

Na društvenim mrežama nižu se optužbe na račun sudaca i organizatora, a pojavila se i nova teorija koja je izazvala podsmijeh nogometne javnosti.

Nakon peticije kojom su pojedini Argentinci tražili ponavljanje finala, sada tvrde da je njihova reprezentacija protiv Španjolske zapravo postigla pogodak, ali da lopta navodno nije zatresla mrežu jer je ona bila poderana.

Kao 'dokaz' objavljena je usporena snimka jednog argentinskog udarca. Autor videozapisa zaustavio je kadar upravo u trenutku u kojem lopta prolazi pokraj vrata te pokušao uvjeriti gledatelje da je završila u golu i prošla kroz rupu na mreži.

Takvo objašnjenje teško može izdržati ozbiljniju analizu. Snimka iz drugih kutova ne pokazuje da je lopta završila iza gol-crte, a ni argentinski igrači u tom trenutku nisu slavili niti su prosvjedovali tražeći priznanje pogotka.

Nova teorija samo je nastavak burnih reakcija koje su obilježile završetak finala. Argentinski reprezentativci nakon posljednjeg sučeva zvižduka sukobili su se s članovima španjolske momčadi, a tijekom podizanja pehara okrenuli su leđa svjetskim prvacima.

Španjolska je pritom tijekom većeg dijela utakmice kontrolirala igru, dok je Argentina tek u završnici ozbiljnije zaprijetila suparničkim vratima. Unatoč tome, dio argentinskih navijača i dalje pokušava pronaći objašnjenje kojim bi osporio konačnih 1:0 i španjolski naslov svjetskog prvaka.