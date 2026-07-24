Rijeka poslala mladog veznjaka na posudbu u Lokomotivu

Mladi nogometaš za prvu momčad Rijeke debitirao je prošle sezone u susretu protiv Gorice, a tijekom sezone upisao je ukupno osam nastupa u bijelom dresu, prenosi Novi list .

Priliku je dobio i na europskoj sceni. Nastupio je u dvije utakmice Konferencijske lige - u domaćoj pobjedi protiv Sparte Prag (1:0) te u gostujućem remiju protiv Lincolna (1:1), u kojem je asistirao Toniju Fruku za pogodak.

Thaqi je prve nogometne korake napravio u NK Žminj, u koji je stigao 2016. godine. Pet godina kasnije pridružio se Rijeci, gdje je prošao razvojni put kroz klupsku Školu nogometa prije nego što je izborio mjesto u prvoj momčadi.