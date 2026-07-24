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Rijeka poslala mladog veznjaka na posudbu u Lokomotivu

N.M.

24.07.2026 u 20:52

Dominik Thaqi
Dominik Thaqi Izvor: Pixsell / Autor: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Veznjak Rijeke Dominik Thaqi ostatak sezone provest će na posudbi u Lokomotivi, gdje će pokušati izboriti veću minutažu i dodatno se razvijati kroz nastupe u SuperSport HNL-u.

Mladi nogometaš za prvu momčad Rijeke debitirao je prošle sezone u susretu protiv Gorice, a tijekom sezone upisao je ukupno osam nastupa u bijelom dresu, prenosi Novi list.

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Priliku je dobio i na europskoj sceni. Nastupio je u dvije utakmice Konferencijske lige - u domaćoj pobjedi protiv Sparte Prag (1:0) te u gostujućem remiju protiv Lincolna (1:1), u kojem je asistirao Toniju Fruku za pogodak.

Thaqi je prve nogometne korake napravio u NK Žminj, u koji je stigao 2016. godine. Pet godina kasnije pridružio se Rijeci, gdje je prošao razvojni put kroz klupsku Školu nogometa prije nego što je izborio mjesto u prvoj momčadi.

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