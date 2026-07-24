Osijek predstavio iskusno pojačanje iz SuperSport HNL-a

Tridesettrogodišnji nogometaš potpisao je ugovor na jednu sezonu uz mogućnost produljenja za još jednu godinu te se odmah stavio na raspolaganje stručnom stožeru.

Heister je dobro poznato ime pratiteljima hrvatskog nogometa. U SuperSport HNL-u i Hrvatskom nogometnom kupu skupio je ukupno 176 nastupa, a prije Istre igrao je i za Zadar. Nogometno je odrastao u Njemačkoj, u mlađim kategorijama Reutlingena i drugoj momčadi Hoffenheima, a tijekom karijere nastupao je i za Ferencvaros, Fehervar, Videoton, Beitar Jeruzalem i Ludogorec.

S Ferencvarosem je igrao i u skupini Lige prvaka protiv Barcelone, Juventusa i kijevskog Dinama, a iskustvo ima i iz grupne faze Europske lige. U Osijek dolazi kao jedan od najiskusnijih igrača u mladoj momčadi, a kaže da su ga brzo privukle ideje trenera i sportskog direktora.

'Kada sam započeo kontakt s Osijekom, odmah mi je predstavljeno što klub traži te kakva je vizija trenera i sportskog direktora. Volim igrati s mladim igračima i pomagati im na terenu. Vidim da fizički još mogu biti na razini koja se od mene očekuje. Razgovarao sam s trenerom i shvatio kako želi graditi igru te što traži od bočnih igrača. To mi u potpunosti odgovara jer volim napadački, agresivan i dinamičan nogomet', rekao je Heister.

Iskusni lijevi bek nije dugo razmišljao nakon što se pojavila mogućnost dolaska na Opus Arenu. Istaknuo je da je Osijek klub koji zaslužuje puno više od rezultata koje je ostvarivao prethodnih sezona.

'Kada sam čuo da postoji zanimanje Osijeka i da mogu ostati u Hrvatskoj, znao sam da će to biti moj izbor. Osijek ima svoju težinu u SHNL-u i za mene je to velik klub. Nisam puno razmišljao - moja odluka bila je da idem na Opus Arenu. Momčad dobro poznajem jer smo se često susretali, a bilo mi je čudno gledati Osijek u donjem dijelu ljestvice. Ovaj klub sigurno zaslužuje veće domete', poručio je.