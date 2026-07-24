Jakirović doveo veliko pojačanje za Premier ligu: Stigao iskusni Japanac

Tridesetjednogodišnji defenzivni veznjak potpisao je kao slobodan igrač nakon što mu je istekao ugovor s portugalskim Sportingom. S Hullom je dogovorio suradnju na dvije godine, uz mogućnost produljenja za još jednu sezonu, pa bi na stadionu MKM mogao ostati do ljeta 2029. godine.

Morita iza sebe ima četiri vrlo uspješne sezone u Lisabonu. U dresu Sportinga odigrao je ukupno 166 utakmica, postigao 11 golova i upisao jednak broj asistencija. S portugalskim velikanom osvojio je dva uzastopna naslova prvaka te nacionalni kup. Iskusni veznjak skupio je i 40 nastupa za japansku reprezentaciju, no nije bio u kadru za Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Hull će sljedeće sezone prvi put nakon devet godina igrati u Premier ligi. Iako su mu kladionice uoči sezone predviđale borbu za ostanak u Championshipu, Jakirovićeva momčad izborila je doigravanje, a zatim pobjedama protiv Millwalla i Middlesbrougha osigurala plasman u najbogatiju nogometnu ligu svijeta.