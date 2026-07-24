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Jakirović doveo veliko pojačanje za Premier ligu: Stigao iskusni Japanac

N.M.

24.07.2026 u 20:09

Sergej Jakirović
Sergej Jakirović Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Hull City, koji je pod vodstvom bivšeg trenera Dinama i Rijeke Sergeja Jakirovića izborio povratak u Premier ligu, predstavio je novo pojačanje. U klub je stigao iskusni japanski veznjak Hidemasa Morita.

Tridesetjednogodišnji defenzivni veznjak potpisao je kao slobodan igrač nakon što mu je istekao ugovor s portugalskim Sportingom. S Hullom je dogovorio suradnju na dvije godine, uz mogućnost produljenja za još jednu sezonu, pa bi na stadionu MKM mogao ostati do ljeta 2029. godine.

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Morita iza sebe ima četiri vrlo uspješne sezone u Lisabonu. U dresu Sportinga odigrao je ukupno 166 utakmica, postigao 11 golova i upisao jednak broj asistencija. S portugalskim velikanom osvojio je dva uzastopna naslova prvaka te nacionalni kup. Iskusni veznjak skupio je i 40 nastupa za japansku reprezentaciju, no nije bio u kadru za Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Hull će sljedeće sezone prvi put nakon devet godina igrati u Premier ligi. Iako su mu kladionice uoči sezone predviđale borbu za ostanak u Championshipu, Jakirovićeva momčad izborila je doigravanje, a zatim pobjedama protiv Millwalla i Middlesbrougha osigurala plasman u najbogatiju nogometnu ligu svijeta.

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