Otkrivena tajna Hajdukovog eurogola: Prije deset dana angažiran je poseban stručnjak

Napadač Bijelih fantastično je izveo slobodan udarac i pogodio same rašlje, a trener ciparske momčadi Ricardo Sá Pinto nazvao ga je eurogolom u stilu Lionela Messija .

Šego je nakon utakmice otkrio da se ne sjeća kada je posljednji put zabio iz slobodnog udarca. Pretpostavlja da je to bilo još u kadetskim ili juniorskim danima, ali je priznao da je u posljednje vrijeme intenzivno radio upravo na tom segmentu igre.

Nije želio otkriti ime stručnjaka koji mu pomaže, no Hajdukov trener Gonzalo García potvrdio je da Šego posljednjih desetak dana individualno vježba izvođenje slobodnih udaraca.

'Šego živi nogomet 24 sata dnevno - od fizičke pripreme i oporavka do slobodnih udaraca. Prije deset dana doveo je čovjeka koji s njim posebno radi na tome. Kada tako predano radiš, trud ti se vrati i budeš nagrađen na terenu', rekao je García nakon utakmice.

Otkriveno tko stoji iza toga

Čovjek koji stoji iza Šegina napretka je Filip Borak, 31-godišnji stručnjak za biomehaniku udarca. Borak se bavi usavršavanjem udaraca iz igre, slobodnih udaraca, prekida, dugih dodavanja, centaršuteva i igre slabijom nogom, prenosi Slobodna Dalmacija.

Jedini je stručnjak takvog profila u Hrvatskoj te jedan od samo nekoliko u svijetu koji radi prema metodologiji Barteka Sylwestrzaka, pionira biomehaničke analize udarca u vrhunskom nogometu.

Borak individualno surađuje s nizom hrvatskih i stranih nogometaša. Njegov se rad posebno spominjao nakon sjajnog pogotka Dinamova krila Arbëra Hoxhe protiv Rijeke, a među igračima s kojima je surađivao nalazi se i Dion Drena Beljo.

Sa Šegom je počeo raditi još u Varaždinu, prvenstveno na udarcima iz igre. Napadač Hajduka tada je postigao nekoliko atraktivnih pogodaka, a suradnja je sada proširena i na izvođenje slobodnih udaraca. Rezultat se vidio protiv Pafosa - Šego je preciznim udarcem pogodio rašlje i postigao jedan od najljepših golova dosadašnjeg dijela sezone.