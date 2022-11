Znate li tko je Eliot Alma, o kojoj se sve glasnije govori? Kći Rade Šerbedžije pravo je osvježenje na glazbenoj sceni

Nedavno se naš čuveni umjetnik, legendarni glumac, pjesnik i glazbenik Rade Šerbedžija na društvenim mrežama pohvalio da je jedna od njegovih kćeri, Milica, snimila drugi singl. Sudeći po reakcijama njegovih pratitelja, mlada kantautorica je pravo osvježenje na sceni

'Čitava naša familija Šerbedžija-Udovički danas je nekako posebno sretna i ponosna. Naša Milica je objavila prvu pjesmu sa svoga novog albuma. Eliot Alma - to joj je artističko ime. Ne znam otkuda je pokupila Eliota, a Alma je jedno od njezinih imena jer je zapisana u knjigu rođenih kao Milica Alma', pohvalio se sredinom listopada njezin tata Rade Šerbedžija .

'Sjećam se kako sam je vozio u njezinu školu blizu Malibua u Los Angelesu. Trebalo nam je 40 minuta do škole, tako da smo rano ustajali i kretali na taj naš put oko 7 ujutro. Imala je trinaest godina i pisala je pjesme. Ponijela bi gitaru i pjevala mi do škole svoje nove pjesme. Bilo ih je mnogo i gotovo svakoga jutra imala je jednu novu. Mislim da se u poeziju ponešto razumijem, ali stihovi naše male kćeri Milice potpuno su me razoružavali svojim stilom i nekom dubokom misaonošću. Kao da je iz nje pjevala neka stara duša. Sada je ona mlada i zrela žena. Završila je Muzičku akademiju LIPA u Liverpoolu i snimila je prvi album sa svojim prijateljima, studentima te sjajne muzičke akademije koju je 'svome gradu' osnovao Paul McCartney', otkrio je u svojoj objavi Šerbedžija.