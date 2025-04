Rade Šerbedžija otkrio anegdotu s Valom Kilmerom: 'Nismo razgovarali, a onda...'

'U to vrijeme to je bio jedan od najskupljih filmova na svijetu. Glavne uloge igrali su Val Kilmer i Elisabeth Shue. Kilmer je tada bio toliko popularan da se smatralo da je veća zvijezda čak i od Roberta De Nira', rekao je Šerbedžija.

'Toliko te volim'

Posebno mu je ostala u sjećanju situacija s kraja snimanja, kada mu se Kilmer prvi puta obratio.

'Jedna od najsmješnijih anegdota dogodila se upravo na snimanju 'Sveca'. Tijekom cijelog snimanja Val nije htio razgovarati sa mnom. Niti bi me pozdravio. Mislio sam: 'Dobro, neka radi kako hoće. Ja radim svoje i baš me briga.' I onda, posljednji kadar. Završili smo snimanje, a Val odjednom potrči preko cijelog seta, zagrli me, podigne me u zrak i uzbuđeno kaže: 'Rade, ja tebe toliko volim! Oprosti! Ja sam američki glumac, a naš sustav rada je takav – ako si moj protivnik u filmu, ne smijem razgovarati s tobom ni pokazivati osjećaje dok traje snimanje.' Nasmijali smo se i ja sam mu rekao: 'Znaš što, Val, ja sam bio profesor glume na Akademiji dramske umjetnosti. Dobro poznajem probleme mladih glumaca', prisjetio se Šerbedžija za Novu.rs.