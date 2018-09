Život u zlatnom kavezu: 11 godina nakon razvoda bivša supruga Romana Abramoviča odlučila otvoriti dušu

Svoj prvi intervju nakon što se prije jedanaest godina razvela od ruskog oligarha Romana Abramoviča, dala je Irina Abramovič, a u njemu je progovorila o svemu o čemu je do sada šutjela: njihovo petero djece, vjeri i životu nakon razvoda

Za Abramoviča se udala 1991. godine, no i danas svoju privatnost pomno čuva. Nitko ne zna kako to da se upravo sada odlučila dati intervju za rusko izdanje Tatlera , a tekst je opremljen riječima: 'Ako i postoji idealni razvod, onda je to ovaj Romana i Irine Abramovič'.

'Možda me i ne možete vidjeti na društvenim događanjima, no ako se potrudite, sresti ćete me u crkvi, na izložbi, u muzeju ili kazalištu. Vrata mog doma uvijek su otvorena za prijatelje i često organiziram zabave kod kuće. Okružena sam ljudima koji su mi i duhovno bliski i s kojima mogu dijeliti sve sitnice iz svog života. Mnogi od njih dobro su poznati javnosti, no privatnost cijenimo.'

Na pitanje čime se danas bavi, Irina Abramovič odgovorila je 'svime što me čini sretnom - razgovorima s Bogom, djecom, bliskim prijateljima. Zanima me sve vezano uz kulturu i skupljam ikone iz Bizanta i Rusije.' I dok je njezin bivši suprug, koji sada ima i izraelsko državljanstvo, zainteresiran za svoje židovske korijene, Irina je mir našla u Pravoslavnoj crkvi.

Za kraj se osvrnula i na društvene mreže, kao i na svoj profil na Instagramu koji je uklonila. 'Ništa posebno se nije dogodilo. Jednostavno mi je dosadilo da toliko ljudi s tolikim interesom prate stvari koje uopće nisu zanimljive: primjerice koju haljinu sam nosila, gdje sam večerala, tko su mi prijatelji.'