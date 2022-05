U najvećoj tajnosti priprema se proslava kraljičina jubileja, a veliku ulogu u tome imat će George, Charlotte i Louis

Užurbano teku pripreme za proslavu kraljičina jubileja koja će se održati ovog ljeta i trajat će danima, a važnu ulogu u proslavi njezinih 70 godina na tronu imat će i troje djece Kate Middleton i princa Williama te uvježbavaju svoje zadatke

Kako je otkrio dobro upućeni izvor, osmogodišnji princ George , sedmogodišnja princeza Charlotte i četverogodišnji princ Louis vrlo će se vjerojatno provesti pred obožavateljima u kraljevskoj kočiji na ceremoniji Trooping of the Colour, a pojavit će se i s ostatkom obitelji, već tradicionalno, na balkonu Buckinghamske palače.

I njihov otac, princ William, imao je tek četiri godine, kao najmlađi Louis danas, kada se s majkom, pokojnom princezom Dianom i Kraljicom Majkom 1988. provezao u kočiji povodom Trooping of the Coloura. Pretpostavlja se da će pojavljivanje njegove djece ostati u tajnosti sve do posljednjeg trenutka.