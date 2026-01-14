Thompsonov menadžer završio na hitnoj operaciji srca

Zdravko Barišić , glazbeni menadžer Marka Perkovića Thompsona hitno je hospitaliziran, nakon što su mu se zdravstveni problemi javili nakon napornog i vrlo stresnog razdoblja, pišu 24sata.

Upravo je 62-godišnji Barišić bio jedna od ključnih osoba u Thompsonovom timu tijekom posljednjih intenzivnih mjeseci u kojima je pjevač održao niz koncerata diljem Hrvatske.

Stanje je stabilno

Za 24sata dva su bliska prijatelja menadžera potvrdila kako je završio u bolnici u Zagrebu, gdje su mu ustanovljeni ozbiljni problemi sa srcem.

Tijekom hitne hospitalizacije ugrađen mu je stent, a uskoro su stigle i dobre vijesti prema kojima mu je stanje stabilno.