Stiže nova domaća serija: Upoznajte lijepu glumicu koju ćemo uskoro gledati

U najraskošnijem dramskom projektu koji RTL dosad potpisuje, 'Divlje pčele', u prvi plan staje Ana Marija Veselčić kao Katarina Runje – najstarija od triju sestara koje se 50-ih godina prošlog stoljeća pokušavaju othrvati surovosti Dalmatinske zagore. Nagrađivana glumica gradi lik žene čvrste volje i tihe, čelične odlučnosti kojoj je obitelj iznad svega

Glumica Ana Marija Veselčić svoju Katarinu opisuje iznimnom ženom, čvrste volje i čelične odlučnosti. 'Glavna motivacija joj je zaštititi sestre Cvitu i Zoru i ni pod koju cijenu njihovu sigurnost ne dovodi u pitanje, Katarina me od same audicije podsjetila na moju baku, također vrlo samostalnu, inteligentnu ženu, koja je bila veliki dio mog djetinjstva i u čijem društvu se danas osjećam počašćeno', sretna je Veselčić zbog svoje prve velike televizijske uloge. 'Do sada nisam imala priliku raditi nešto na televiziji i baš mi je drago što su baš 'Divlje pčele' moj prvi televizijski angažman', dodala je glumica.

Iza sebe ima brojne angažmane, dio je ansambla HNK Split, dobitnica je dvije nagrade hrvatskog glumišta, a na ovogodišnjem Filmskom festivalu u Locarnu nagradu Leopard za najbolju glumačku interpretaciju, za ulogu u filmu 'Bog neće pomoći'. Svoj glumački talent otkrila je tijekom srednje škole.

Pronašla svoj put 'Volim se igrati otkad znam za sebe, a na sceni se osjećam živom i sigurnom. Dramski studio u gradskom kazalištu Joze Ivakića je bio moj 'glumački vrtić', rado sam odlazila i na festival Glumca gledati predstave. U srednjoj školi sam imala divnu profesoricu hrvatskog jezika, koja je posvećena radu s učenicima, ona me je odvela na LiDraNo i tu sam ozbiljno počela razmatrati mogućnost da odem na prijemni. Tada nisam o tome pomno promišljala, svaki korak, no sada vidim da sam uz sreću i divne ljude pronašla svoj put', dodala je Veselčić. Radnja 'Divljih pčela' odvija se u Dalmatinskoj zagori 50-ih godina prošlog stoljeća, a a mještani Sinja, ističe Ana Marija, bili su glumačkoj ekipi serije od velike pomoći. 'Mještani lokacija na kojima smo snimali oko Sinja su nam vrlo rado dali pokoji savjet i upoznali nas pobliže sa svakodnevicom svojih roditelja, baka i djedova. Također, kostimi, šivani po mjeri, vrlo promišljeni te lokacije i pomno i raskošno izgrađen studio, opremljen autentičnim antiknim namještajem brzo su me inspirirali da Katarinu učinim što stvarnijom', istaknula je glumica.

Ana Marija Veselčić Izvor: Pixsell / Autor: Armin Durgut/PIXSELL





Trenutačno radi u HNK Split Sa Sinjom, dodaje, ima i jednu privatnu vezu. Na blagdan Velike Gospe, kaže, posjećuje taj kraj. 'Sinj mi nije nepoznat, vrlo rado dolazim kod prijateljice na blagdan Velike Gospe i na Alku, na arambašiće njezine majke. Lokacije na kojima smo snimali su predivne, a domaćini su nas dočekali široke ruke i još jednom sam se prisjetila zašto volim taj kraj', jasna je Ana Marija. Iako je Slavonka, Ana Marija obožava i Dalmaciju te je posao veže uz Split, gdje je diplomirala i trenutačno radi u HNK Split. 'Kao dijete sam se zaljubila u more, u Supetru na Braču sam provodila ljeta. Uvijek sam bila sretna vratiti se. Život na moru mi jako godi, s vremenom sam u Splitu stvorila svoju okolinu, ljude koji su mi bliski i koji su sada moji. Ansambl drame HNK Split je moj dom, a dalmatinski mentalitet je srčan kao i slavonski, tako da je odluka za mene pri odabiru Akademije bila vrlo logična', otkrila je glumica.