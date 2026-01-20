Stigla je jedna od najočekivanijih serija godine; kritičari su oduševljeni

Na HBO Max je stigla serija 'A Knight of the Seven Kingdoms', koju su obožavatelji 'Igre prijestolja' dočekali s velikim nestrpljenjem, a kritičari s pozitivnim ocjenama

'A Knight of the Seven Kingdoms' je spin-off popularne franšize 'Igra prijestolja', smješten oko stotinu godina prije događaja glavne serije.

'A Knight of the Seven Kingdoms' Glavni lik je Ser Duncan the Tall, poznat kao Dunk (Peter Claffey), skromni 'hedge knight' - vitez nižeg statusa koji luta kraljevstvom tražeći slavu, posao ili barem mjesto za prenoćište. Nakon smrti svog starog mentora, alkoholiziranog i ekscentričnog viteza koji ga je odgajao, Dunk se odlučuje natjecati u viteškom turniru kako bi stekao priznanje i možda osvojio bolju opremu. Na svom putu susreće Egga (Dexter Sol Ansell), mladog, znatiželjnog i pomalo sarkastičnog dječaka, koji je opsjednut viteškim pričama i postaje njegov saputnik i skrbnik.

A Knight of the Seven Kingdoms, najava Izvor: Društvene mreže / Autor: HBO

Serija prati njihovu zajedničku avanturu kroz turnirske intrige, neobične situacije i humoristične nesporazume, dok istovremeno otkriva složenosti Westerosa iz perspektive 'malih ljudi' - onih koji nisu kraljevi ni lordovi, ali čiji životi otkrivaju mnogo o moralnim, društvenim i političkim slojevima tog svijeta. Kroz šest epizoda, serija kombinira humor, avanturu i toplinu, dajući gledatelju intimniji i ljudskiji uvid u svijet koji je poznat po epskim bitkama, velikim sukobima i dramatičnim političkim spletkama. Recenzije su vrlo pozitivne Kritičari su seriju primili izuzetno pozitivno, ističući kako donosi svjež, neočekivan ton u usporedbi s glavnom franšizom. The New York Times hvali seriju zbog njene komičnosti i brzog ritma, naglašavajući da Dunk i Egg predstavljaju klasičan komičan dvojac: Dunk je nespretan, naivan i srdačan, dok Egg svojim britkim humorom i oštroumnošću nadopunjuje Dunkovu prostodušnost.

Posebno ističu kako serija uspješno balansira između humora i emocionalne topline, pružajući gledatelju i smijeh i dirljive trenutke. Naglašena je i pažnju prema detaljima: iako se serija ne bavi epskim ratovima i intrigama iz 'Game of Thrones', ona ipak uspijeva prenijeti osjećaj političke složenosti i društvene dinamike Westerosa kroz male, svakodnevne situacije i interakcije likova. The Guardian pak ističe kako Dunk, iako fizički impresivan i nespretan, svojim moralnim kompasom i dobrim srcem često iznenadi okruženje koje ga podcjenjuje. Njegov odnos s Eggom daje seriji srž i dušu: njihova interakcija obiluje humorom, ali i toplinom i ljudskošću.

