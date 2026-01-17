Evo što gledati iduće ako vam se svidio Netflixov hit 'His & Hers'

Što gledati nakon Netflixove mini-serije 'His & Hers'? Ovo su najbolje preporuke za ljubitelje psiholoških trilera
Netflix je posljednjih godina postao nezaobilazno odredište za ljubitelje psiholoških trilera, a taj je žanr itekako dobro zastupljen na toj platformi.
Od sporih, dubinskih studija likova do zapetljanih kriminalističkih priča idealnih za bingeanje, Netflix redovito donosi serije koje se oslanjaju na tajne, nepouzdane pripovjedače i stalnu, tinjajuću napetost. Riječ je o žanru koji nagrađuje strpljenje - i kažnjava povjerenje.
Mini-serija 'His & Hers', u kojoj glavne uloge tumače Tessa Thompson i Jon Bernthal, najnoviji je naslov koji se pridružio toj impresivnoj ponudi. Radnja prati novinarku i njezina bivšeg supruga, detektiva, koji odvojeno istražuju lokalno ubojstvo. Svaki od njih u istragu unosi vlastiti emocionalni teret, slijepe točke i osobne motive. Kako se dvije perspektive postupno približavaju istom zločinu, postaje sve jasnije da je istina subjektivna - i da netko laže.
Serija je nastala prema romanu britanske autorice Alice Feeney i donosi napetu kriminalističku priču prepunu obrata. Nakon što odgledate svih šest epizoda ove limitirane serije, vrlo je vjerojatno da ćete poželjeti još naslova koji kombiniraju opsesiju, obmane i psihološku nelagodu. Ako ste u toj fazi, donosimo nekoliko serija koje bi vam se mogle svidjeti.
'How to Get Away With Murder'
Ako vam je šest epizoda 'His & Hers' bilo premalo, serija 'How to Get Away With Murder' idealan je izbor za nastavak. Ova iznimno popularna drama traje čak šest sezona i puna je ubojstava, intriga i moralno upitnih odluka.
U središtu radnje je profesorica prava Annalise Keating, koju briljantno tumači Viola Davis, a koja se zajedno sa svojim studentima zaplete u niz zločina i pokušaja njihova zataškavanja. Davis je za ovu ulogu osvojila Emmy za najbolju glavnu glumicu u dramskoj seriji, čime je postala prva Afroamerikanka koja je osvojila tu nagradu – i to s punim razlogom, jer njezina interpretacija nosi cijelu seriju.
'Mare of Easttown'
S Kate Winslet u glavnoj ulozi, uspjeh serije 'Mare of Easttown' bio je gotovo zajamčen. Winslet glumi Mare, policijsku detektivku u malom gradu u Pennsylvaniji, koja se još uvijek nosi s neuspjehom u prethodnoj istrazi nestanka osobe, raspadom braka i samoubojstvom sina.
Kada u gradu bude pronađeno tijelo mlade djevojke, Mare je odlučna razotkriti istinu pod svaku cijenu. Serija se ističe pametnim scenarijem, snažnim glumačkim izvedbama i autentičnim lokalnim dijalektom, što je čini jednim od najuspješnijih kriminalističkih trilera posljednjih godina.
'Sharp Objects'
Ako volite kriminalističke drame s dozom južnjačkog gotičkog ugođaja, 'Sharp Objects' je pravi izbor. Amy Adams glumi Camille, novinarku opterećenu traumama iz prošlosti koja se vraća u rodni grad Wind Gap u Missouriju kako bi istražila brutalna ubojstva dviju djevojčica.
Osim samog zločina, Camille se mora suočiti i s vlastitom obitelji - posebno s hladnom i manipulativnom majkom (Patricia Clarkson) te problematičnom mlađom sestrom (Eliza Scanlen). Serija je nastala prema romanu Gillian Flynn, autorice 'Nestale', što znači da ne nedostaje šokantnih obrata i psiholoških slojeva.
'The Sinner'
Kriminalistička antologijska serija 'The Sinner' često se uspoređuje s 'Fargom', s tom razlikom da se glumačka postava ne mijenja u potpunosti svake sezone. Bill Pullman u svim sezonama tumači detektiva Harryja Ambrosea, koji istražuje posebno brutalne zločine.
No fokus serije nije toliko na pitanju tko je kriv, koliko na tome zašto su počinitelji uopće počinili zločin. Serija je trajala četiri sezone i naišla je na vrlo dobar prijem kod publike i kritike, a Jessica Biel zaradila je nominaciju za Emmy za ulogu u prvoj sezoni.
'Department Q'
Nakon brutalnog napada koji mu je ostavio trajne psihičke posljedice, paralizirao partnera i usmrtio kolegu, detektiv Carl vraća se na posao daleko od idealnog mentalnog stanja. Ipak, postavljen je na čelo novog odjela s gotovo neograničenim resursima, čiji je zadatak rješavanje neriješenih slučajeva.
Iako u početku nevoljko preuzima posao, Carl se postupno sve više uvlači u istragu nestanka žene koja je godinama smatrana mrtvom, no njezina sudbina pokazuje se znatno složenijom. Serija je adaptacija popularnog nordijskog noir romana, a Matthew Goode u glavnoj ulozi pruža snažnu, iako namjerno ne uvijek simpatičnu izvedbu.