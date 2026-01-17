Evo što gledati iduće ako vam se svidio Netflixov hit 'His & Hers'

Netflix je posljednjih godina postao nezaobilazno odredište za ljubitelje psiholoških trilera, a taj je žanr itekako dobro zastupljen na toj platformi.

Od sporih, dubinskih studija likova do zapetljanih kriminalističkih priča idealnih za bingeanje , Netflix redovito donosi serije koje se oslanjaju na tajne, nepouzdane pripovjedače i stalnu, tinjajuću napetost. Riječ je o žanru koji nagrađuje strpljenje - i kažnjava povjerenje.

Mini-serija 'His & Hers', u kojoj glavne uloge tumače Tessa Thompson i Jon Bernthal, najnoviji je naslov koji se pridružio toj impresivnoj ponudi. Radnja prati novinarku i njezina bivšeg supruga, detektiva, koji odvojeno istražuju lokalno ubojstvo. Svaki od njih u istragu unosi vlastiti emocionalni teret, slijepe točke i osobne motive. Kako se dvije perspektive postupno približavaju istom zločinu, postaje sve jasnije da je istina subjektivna - i da netko laže.

Serija je nastala prema romanu britanske autorice Alice Feeney i donosi napetu kriminalističku priču prepunu obrata. Nakon što odgledate svih šest epizoda ove limitirane serije, vrlo je vjerojatno da ćete poželjeti još naslova koji kombiniraju opsesiju, obmane i psihološku nelagodu. Ako ste u toj fazi, donosimo nekoliko serija koje bi vam se mogle svidjeti.

'How to Get Away With Murder'

Ako vam je šest epizoda 'His & Hers' bilo premalo, serija 'How to Get Away With Murder' idealan je izbor za nastavak. Ova iznimno popularna drama traje čak šest sezona i puna je ubojstava, intriga i moralno upitnih odluka.

U središtu radnje je profesorica prava Annalise Keating, koju briljantno tumači Viola Davis, a koja se zajedno sa svojim studentima zaplete u niz zločina i pokušaja njihova zataškavanja. Davis je za ovu ulogu osvojila Emmy za najbolju glavnu glumicu u dramskoj seriji, čime je postala prva Afroamerikanka koja je osvojila tu nagradu – i to s punim razlogom, jer njezina interpretacija nosi cijelu seriju.