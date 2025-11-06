Srušio rekord star 30 godina: Zovu ga nasljednikom Jima Carreyja, a tek mu je 18

Hollywood ima novog čuda od djeteta, i to doslovno. Mason Thames, tek 18-godišnji glumac iz Teksasa, uspio je ono što nitko nije postigao još od devedesetih i zlatnih dana Jima Carreyja
Tijekom proteklog vikenda, 18-godišnji Mason Thames postao je prvi glumac nakon Jima Carreyja koji je u istoj godini imao čak tri filma na prvom mjestu američkog box officea.
Thamesov filmski niz uključuje 'Black Phone 2', romantičnu dramu 'Regretting You' i ljetni hit 'How to Train Your Dragon', a zahvaljujući toj trojci 2025. je postala godina u kojoj se Mason pretvorio iz debitanta u pravu holivudsku silu.
Rođen i odrastao u Teksasu, Mason je karijeru započeo kao baletan, a prvu ulogu dobio je već s devet godina. Svjetsku je pozornost privukao u hororu 'The Black Phone' (2022), u kojem je tumačio hrabrog dječaka Finneyja Blakea. Njegova tiha, ali intenzivna izvedba donijela mu je pažnju cijelog Hollywooda, i od tada, Thames ne prestaje raditi.
Srušio rekord star tri desetljeća
Posljednji koji je imao tri uzastopna hita u istoj godini bio je Jim Carrey 1994., s filmovima 'Ace Ventura', 'Maska' i 'Glup i gluplji'. Thames je počeo s ljetnim blockbusterom 'How to Train Your Dragon', koji je zaradio više od 636 milijuna dolara širom svijeta. Potom je stigao horor 'Black Phone 2', koji je prešao 100 milijuna dolara, a zatim i romantična drama 'Regretting You', s dodatnih 50 milijuna.
Ukupno, tri filma su zajedno zaradila gotovo 800 milijuna dolara, čime je Mason postao jedan od najunosnijih mladih glumaca u Hollywoodu.
Ljubav s kolegicom
Osim poslovnog uspjeha, mladi glumac puni i naslovnice tabloida zbog ljubavne veze. Naime, Mason već nekoliko mjeseci ljubi kolegicu McKennu Grace, s kojom je glumio u 'Regretting You'. Par je prvi put viđen zajedno u kolovozu 2024., a zajedničkim TikTokovima i izlascima potvrdili su vezu.
Thames već ima dva nova projekta, komediju 'The Shitheads' i nastavak 'How to Train Your Dragon 2', koji bi trebao stići u kina 2026. godine.
Po svemu sudeći, čini se da Hollywood nije dobio samo novog miljenika publike, već i nasljednika Jima Carreyja.