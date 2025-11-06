MASON THAMES

Srušio rekord star 30 godina: Zovu ga nasljednikom Jima Carreyja, a tek mu je 18

N. Sa

06.11.2025 u 12:28

Mason Thames
Mason Thames Izvor: Profimedia / Autor: John Nacion / Getty images / Profimedia
Bionic
Reading

Hollywood ima novog čuda od djeteta, i to doslovno. Mason Thames, tek 18-godišnji glumac iz Teksasa, uspio je ono što nitko nije postigao još od devedesetih i zlatnih dana Jima Carreyja

Tijekom proteklog vikenda, 18-godišnji Mason Thames postao je prvi glumac nakon Jima Carreyja koji je u istoj godini imao čak tri filma na prvom mjestu američkog box officea.

Thamesov filmski niz uključuje 'Black Phone 2', romantičnu dramu 'Regretting You' i ljetni hit 'How to Train Your Dragon', a zahvaljujući toj trojci 2025. je postala godina u kojoj se Mason pretvorio iz debitanta u pravu holivudsku silu.

vezane vijesti

Rođen i odrastao u Teksasu, Mason je karijeru započeo kao baletan, a prvu ulogu dobio je već s devet godina. Svjetsku je pozornost privukao u hororu 'The Black Phone' (2022), u kojem je tumačio hrabrog dječaka Finneyja Blakea. Njegova tiha, ali intenzivna izvedba donijela mu je pažnju cijelog Hollywooda, i od tada, Thames ne prestaje raditi.

Srušio rekord star tri desetljeća

Posljednji koji je imao tri uzastopna hita u istoj godini bio je Jim Carrey 1994., s filmovima 'Ace Ventura', 'Maska' i 'Glup i gluplji'. Thames je počeo s ljetnim blockbusterom 'How to Train Your Dragon', koji je zaradio više od 636 milijuna dolara širom svijeta. Potom je stigao horor 'Black Phone 2', koji je prešao 100 milijuna dolara, a zatim i romantična drama 'Regretting You', s dodatnih 50 milijuna.

Pet nezaboravnih filmova Roberta Redforda koje uvijek rado gledamo Izvor: Profimedia / Autor: Neven Bučević/tportal.hr

Ukupno, tri filma su zajedno zaradila gotovo 800 milijuna dolara, čime je Mason postao jedan od najunosnijih mladih glumaca u Hollywoodu.

Ljubav s kolegicom

Osim poslovnog uspjeha, mladi glumac puni i naslovnice tabloida zbog ljubavne veze. Naime, Mason već nekoliko mjeseci ljubi kolegicu McKennu Grace, s kojom je glumio u 'Regretting You'. Par je prvi put viđen zajedno u kolovozu 2024., a zajedničkim TikTokovima i izlascima potvrdili su vezu.

Thames već ima dva nova projekta, komediju 'The Shitheads' i nastavak 'How to Train Your Dragon 2', koji bi trebao stići u kina 2026. godine.

Po svemu sudeći, čini se da Hollywood nije dobio samo novog miljenika publike, već i nasljednika Jima Carreyja.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NA SUDU

NA SUDU

Procurili dokumenti: Otkriven milijunski iznos odštete koji Brad Pitt traži od Angeline
BRIE LARSON, LILY COLLINS...

BRIE LARSON, LILY COLLINS...

Meghan Markle vratila se glumi: Evo kada izlazi njen novi film
KAKAV SLAVLJENIK

KAKAV SLAVLJENIK

Camila Alves objavila golišavu fotku Matthewa McConaugheyja, povod i više nego dobar

najpopularnije

Još vijesti