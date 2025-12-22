Princ Harry odbacio kraljevsku titulu: Na polo turnir stigao kao Harry Wales

' Harry je predstavljen kao Harry Wales, bez ikakva spomena kraljevske titule. Niti jednom', otkrio je izvor ekskluzivno za Page Six. Vojvoda od Sussexa navodno je želio ostati 'ispod radara' i jednostavno uživati u sportu sa svojim bliskim prijateljem, profesionalnim polo igračem Nachom Figuerasom.

Ono što nikome nije jasno je zašto je Harry odlučio koristiti prezime Wales, s obzirom na to da on i njegova supruga Meghan Markle formalno koriste Sussex kao svoje prezime.

Harry, rođen kao Njegova Kraljevska Visost Princ Henry od Walesa, inače se koristio imenom Harry Wales dok je služio u britanskoj vojsci, po dugogodišnjoj kraljevskoj tradiciji u kojoj prinčevi i princeze koriste teritorijalni naziv svog oca kao prezime. Princ William također je koristio Wales tijekom vojne službe, a sada nosi titulu princa od Walesa nakon što je njihov otac, kralj Charles III, zasjeo na tron.

Ipak, pokojna kraljica Elizabeta II dodijelila je Harryju i Meghan titule vojvode i vojvotkinje od Sussexa nakon njihovog vjenčanja 2018. godine. Dvije godine kasnije, par se povukao iz kraljevskih dužnosti, no na službenoj web stranici i dalje se predstavljaju kao 'Princ Harry i Meghan, vojvoda i vojvotkinja od Sussexa'.