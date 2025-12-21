Zvijezda kultne serije 'Žica' preminula u 46. godini

Prema izvješću mrtvozornika okruga Los Angeles, glumac je preminuo u petak, a kao uzrok smrti navodi se samoubojstvo, piše Variety . ​ Ransone se publici urezao u pamćenje kao Chester 'Ziggy' Sobotka , lučki radnik koji se upleće u sitni kriminal u drugoj sezoni hvaljene serije 'Žica'.

Pojavio se u 12 epizoda, a njegov lik bio je tragična figura, često meta maltretiranja kolega i kriminalaca. Pritisnut poniženjima, Ziggy u naletu bijesa počini ubojstvo, nakon čega se, užasnut vlastitim činom, predaje policiji, a posljednji put ga vidimo u finalu sezone kako služi zatvorsku kaznu. ​

Pet godina nakon 'Žice', Ransone je ostvario zapaženu ulogu u HBO-ovoj miniseriji 'Generacija ubojica', gdje je glumio uz Alexandera Skarsgårda i utjelovio stvarnog marinca, desetnika Josha Raya Persona, u svih sedam epizoda serije koja je pratila novinara Rolling Stonea u Prvoj izviđačkoj bojni marinaca. Ljubitelji horora pamtit će ga kao odraslu verziju Eddieja Kaspbraka u filmu ' Ono: Drugo poglavlje ' iz 2019. godine.

Među njegovim novijim filmskim ostvarenjima ističu se uloge u filmovima 'Black Phone 2', 'V/H/S/85', 'Small Engine Repair' i 'What We Found', a glumio je u serijama 'Poker Face', 'Seal Team', '50 States of Fright' i 'The First'. ​

Počeci karijere

Ransone je rođen 1979. godine u Baltimoreu i umjetničko obrazovanje stekao je u Carver Center for Arts and Technology u Towsonu, Maryland, koji je pohađao od 1993. do 1997. godine. Proboj na scenu ostvario je sporednom ulogom u tinejdžerskoj drami 'Ken Park' 2002. godine, a samo godinu dana kasnije dobio je ulogu koja mu je obilježila karijeru, onu u seriji 'Žica'.