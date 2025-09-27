Sjećate li se zvijezde 'Spasilačke službe'? Danas je trenerica zdravlja i aktivistica

'Spasilačka služba' bila više od serije – pop-kulturni fenomen koji je devedesetih iz tjedna u tjedan lijepio publiku uz ekran spojem adrenalinskih spašavanja, kalifornijskog sunca i karizmatične ekipe spasilaca. U moru zvučnih imena pamti se Alexandra Paul, čija je snažna i principijelna Stephanie Holden unijela dozu ozbiljnosti, emocije i nepokolebljive hrabrosti
'Baywatch' je tjedno znalo pogledati 1,1 milijarde ljudi u 140 zemalja svijeta. Alexandra Paul kroz pet sezona je tumačila ulogu Stephanie Holden, nekadašnju djevojku Mitcha Buchannona (David Hasselhoff).
Glumica je priznala da je tijekom snimanja te serije stekla vrhunsku kondiciju. Svako jutro u šest sati prije početka snimanja sat vremena je vježbala. 'Mišićnu masu nabila sam u drugoj sezoni, što se baš vidi kad se usporedi moj izgleda tad s prvom sezonom. Bila sam odlučna da svoje tijelo oblikujem u skladu s ulogom', izjavila je jednom prilikom. Prije ulaska u seriju imala je ozbiljnih zdravstvenih problema - dugo vremena se borila s bulimijom.
Epizoda u kojoj su se svi oprostili od nje izazvala je mnogo suza. Naime, njezin je lik ubijen 1997. godine kada je grom udario u brod, a nju je zgnječio jarbol. Nakon 'Spasilačke službe', glumila je u 15 filmova, a među ostalim je imala i gostujuće uloge u serijama 'Melrose Place' te 'Mad Men'.
Povukla se iz svijeta blockbustera
Nakon 90-ih više je bila društveno aktivna i angažirala se u udrugama za zaštitu životinja i okoliša i borila se za prava homoseksualaca. Više puta je uhićena zbog prosvjeda protiv rata u Iraku, nuklearnog oružja, tvorničke poljoprivrede i industrije motora. Također je sudjelovala u spašavanju svinja iz klaonica, a bila je i u zatvoru jer je odbila platiti kaznu u iznosu od 50 dolara za građanski neposluh. Udala se za trenera triatlona Iana Murraya, a danas ta 62-godišnjakinja promovira zdrav način života. Godine 1010. je postala veganka, a trčala je i Bostonski maraton i plivala dugometražne utrke.
Tu i tamo odradi kakav televizijski angažman, ali njezin primarni fokus je rad na sebi i pomaganju drugima. U razgovorima naglašava da nimalo ne žali zbog odlaska iz Hollywooda te da je ispunjenost pronašla u jednostavnijem životu.