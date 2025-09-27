Sjećate li se zvijezde 'Spasilačke službe'? Danas je trenerica zdravlja i aktivistica

Glumica je priznala da je tijekom snimanja te serije stekla vrhunsku kondiciju . Svako jutro u šest sati prije početka snimanja sat vremena je vježbala. 'Mišićnu masu nabila sam u drugoj sezoni, što se baš vidi kad se usporedi moj izgleda tad s prvom sezonom. Bila sam odlučna da svoje tijelo oblikujem u skladu s ulogom', izjavila je jednom prilikom. Prije ulaska u seriju imala je ozbiljnih zdravstvenih problema - dugo vremena se borila s bulimijom .

Epizoda u kojoj su se svi oprostili od nje izazvala je mnogo suza . Naime, njezin je lik ubijen 1997. godine kada je grom udario u brod, a nju je zgnječio jarbol. Nakon 'Spasilačke službe', glumila je u 15 filmova, a među ostalim je imala i gostujuće uloge u serijama 'Melrose Place' te 'Mad Men'.

Povukla se iz svijeta blockbustera

Nakon 90-ih više je bila društveno aktivna i angažirala se u udrugama za zaštitu životinja i okoliša i borila se za prava homoseksualaca. Više puta je uhićena zbog prosvjeda protiv rata u Iraku, nuklearnog oružja, tvorničke poljoprivrede i industrije motora. Također je sudjelovala u spašavanju svinja iz klaonica, a bila je i u zatvoru jer je odbila platiti kaznu u iznosu od 50 dolara za građanski neposluh. Udala se za trenera triatlona Iana Murraya, a danas ta 62-godišnjakinja promovira zdrav način života. Godine 1010. je postala veganka, a trčala je i Bostonski maraton i plivala dugometražne utrke.

Tu i tamo odradi kakav televizijski angažman, ali njezin primarni fokus je rad na sebi i pomaganju drugima. U razgovorima naglašava da nimalo ne žali zbog odlaska iz Hollywooda te da je ispunjenost pronašla u jednostavnijem životu.