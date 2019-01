Samo jedna osoba može spriječiti princa Philipa da ponovno sjedne za volan, no hoće li joj to uspjeti?

Kažu da je bilo u potpunosti tipično za njega da jučer, nakon što je doživio prometnu nesreću i prevrnuo se u svom osobnom automobilu, za čijim je volanom sjedio, 97-godišnji princ Philip otiđe kući prije negoli dočeka dolazak hitne pomoći. Tek kada je stigao u njihov dom u Sandringhamu potražio je liječničku pomoć

Za njega kažu da je izrazito tvrdoglav, ali i da doista uživa u vožnji automobila, u kojoj je pažljiv i odgovoran, no s druge strane, on, zbog svojih godina i smanjenih sposobnosti reagiranja, ali i lošijeg vida, predstavlja veliku opasnost na cesti.

'On silno želi biti neovisan. Često je znao odvesti se automobilom bez da je netko od nas bio na suvozačevom mjestu, kao da je to neka igra. To je bilo prihvatljivo unutar imanja, no nismo bili sretni kada bi otišao dalje', otkrio je jedan od njegovih bivših tjelohranitelja.

Božićni praznici u Sandringhamu za kraljicu su završili, i ona se vraća u Buckinghamsku palaču, a hoće li princ Philip ostati nešto duže u Norfolku, nije poznato. U drugim situacijama, Philip bi svojim automobilom došao u London, a hoće li nakon svega napokon se osvjestiti i prestati biti tvrdoglav ili još bolje, hoće li kraljica uspjeti ga urazumiti i natjerati ga da napokon sjedne na suvozačevo mjesto, tek će se vidjeti.