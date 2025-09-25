Daleko od Turske: Zvijezda 'Zlatnog kaveza' gušta na posebnom mjestu

OMILJENA JUNAKINJA

Afra Saracoglu
Afra Saracoglu
Afra Saracoglu osvojila je publiku kao Sejran u 'Zlatnom kavezu': postala je lice s kojim su se gledatelji lako povezali, pa interesa za njom ne manjka ni nakon posljednje epizode. Njezine objave i profesionalni koraci i dalje pune feedove obožavatelja, a posebnu znatiželju izazvala je nedavna njujorška avantura – kratki kadrovi metropole, studiji i modni/editorijalni momenti koji sugeriraju da nakon TV-fenomena širi horizont i u međunarodnom smjeru.

Afra Saracoglu kao Sejran prošla je kroz seriju 'Zlatni kavez' put od naivne djevojke s velikim snovima do žene koja nauči birati sebe i postavljati granice – gledatelji su je pratili kroz sve preokrete, od strastvenih vrhunaca do bolnih posrtaja.

Kroz tri sezone 'Zlatnog kaveza' je potvrdila je status uvjerljive glumice: Sejran je odigrala s mjerom i preciznošću koja drži pažnju u svakom kadru. Njezina interpretacija donijela je emociju bez patetike pa ne čudi da je nakon finala postala jedno od najtraženijih lica turske TV scene. Prije hit-serije, domaći gledatelji mogli su je pratiti i u seriji 'Fazilet i njezine kćeri'.

Nakon što se 'Zlatni kavez' prestao snimati i kratkog odmora, posvetila se snimanju reklama i editorijala. Posed glumačkih projekata danas zarađuje i na reklamama, ima višegodišnje ugovore s modnim i kozmetičkim brendovima.

Afra Saracoglu

Njujorške razglednice

Ovih dana javila se iz New Yorka. Ondje je među ostalim posjećivala izložbe, bila na modnoj reviji, uživala u šetnjama i večerama. Nije poznato je li tamo zato što je dobila neki glumački angažman ili je riječ o turističkim posjetu Velikoj Jabuci.

tportal
