Princeza Eugenie donijela je najtežu odluku i napravila rez

Princeza Eugenie
Princeza Eugenie
Duboko razočarana očevim postupcima, princeza Eugenie donijela je bolnu odluku da više neće komunicirati s ocem

Princeza Eugenie potpuno je prekinula odnos s ocem princem Andrewom nakon skandala povezanih s Jeffreyom Epsteinom. Prema izvještajima Mail on Sundaya, mlađa kći vojvode od Yorka više ne želi imati nikakav kontakt s njim, što je oca navodno duboko pogodilo.

Ljutnja na oca rezultirala je time da Eugenie nije posjetila Andrewa ni tijekom božićnih blagdana, što predstavlja dramatičan preokret u njihovom nekada bliskom odnosu. Princeza, poznata po svom humanitarnom radu, odlučna je u svom stavu i odbija bilo kakvu komunikaciju dok se situacija ne promijeni.

Princ Andrew
  • Princ Andrew
  • Princ Andrew
  • Princ Andrew
  • Princ Andrew
Princ Andrew

Kao osnivačica organizacije The Anti-Slavery Collective, koja se bori protiv trgovine ljudima i seksualnog iskorištavanja, princeza posebno osuđuje očevo odbijanje da se javno ispriča žrtvama Jeffreyja Epsteina.

S druge strane, njena starija sestra Beatrice zauzima pomirljiviji stav.

Iako pokušava održati odnos s ocem, istovremeno nastoji očuvati vlastiti ugled i poziciju unutar kraljevske obitelji. Prošlog mjeseca Beatrice je pozvala Andrewa na krštenje svoje kćeri Athene u Londonu, no princ nije ostao na proslavi koja je uslijedila nakon ceremonije u lokalnom pubu.

