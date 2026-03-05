Sarah Ferguson proživljava najteže trenutke: Slomilo ju je uhićenje bivšeg supruga

Kako piše People, njezini prijatelji su rekli da ovaj skandal neće proći tako lako kao prethodni. 'Uvijek vjeruje da će se vratiti, ali ovo nije nešto što nestaje samo od sebe', otkrila je bliska prijateljica za People.

Bivša vojvotkinja od Yorka uvijek se oporavljala od kriza: medijskim nastupima, knjigama i intervjuima. Međutim, kraljevska stručnjakinja Ingrid Seward tvrdi: 'Ovaj put nitko joj neće dati prostora za novi povratak'. Autor Andrew Lownie dodaje da joj se 'sad nerado vraća u Britaniju', posebno jer mjesecima nije javno viđena i navodno se skriva u inozemstvu.

Optužbe protiv Andrewa ponovno su usmjerile svjetla na Ferguson (66), koja je održavala kontakt s Epsteinom nakon njegova puštanja 2009. Novi dokumenti američkog Ministarstva pravosuđa iz siječnja potakli su spekulacije o njezinim financijskim potezima u to vrijeme.

'Ovo ju je stvarno pogodilo', kaže prijatelj o Fergusonovoj reakciji na Andrewovo uhićenje 19. veljače: pušten je pod istragom. Nakon što je kralj Charles u listopadu 2025. oduzeo Andrewu titule, ona se povukla u luksuzne klinike u Švicarskoj i Irskoj.

Odvjetnik George Kampanella objašnjava da Ferguson nije imun na policijsko ispitivanje: 'Nema privilegije bivšeg supružnika – može je kontaktirati istraga'. Ipak, to je zasad hipotetski scenarij baziran na dokazima, ne vezama.

Ferguson je nakon razvoda 1996. (mala nagodba od 475.000 dolara) koristila kraljevski 'šarm' za pothvate, od Weight Watchersa do knjiga, živeći s bivšim suprugom u Royal Lodgeu.

'Oduvijek je bila borac - to je njezin zaštitni znak', rekao je još jedan dobro upućen izvor o njezinoj sposobnosti da se oporavi od neuspjeha.



Sada se i njihove kćeri, princeze Beatrice i Eugenie suočavaju s nesigurnošću. Kao 'rezervne' članice monarhije, imaju privilegije bez dužnosti, što ih dovodi u probleme.