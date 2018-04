Princeza Caroline otkrila da joj je u djetinjstvu više značila dadilja nego vlastita majka

Odrastati u palači monegaške kneževine nije bilo nimalo lako za troje djece - Caroline, Alberta i Stephanie, osobito jer s roditeljima, princom Reinerom III i Grace Kelly, nisu imali preblizak odnos. O svemu tome u novoj su knjizi govorili princeza Caroline i princ Albert, otkrivši detalje koje je malo tko znao

Svjetlo dana ugledala je nova knjiga o prijestolonasljedniku monegaške kneževine, 'Albert II of Monaco, The Man and The Prince', autora Isabelle Rivere i Petera Mikelbanka, koja je ponovno, na površinu, iznijela detalje odrastanja u obitelji princa Reinera III i holivudske dive Grace Kelly.

U knjizi su, kroz intervjue s princezom Caroline, princom Albertom i njegovom suprugom, princezom Charlene, otkriveni i neki novi detalji, osobito jer se Caroline 'otvorila' i progovorila o svom odnosu s roditeljima, priznajući kako su, kao djeca, bili više vezani uz voljenu dadilju Maureen Wood. Otkriveno je i to da djeca nisu smjela, sve dok nisu postali tinejdžeri, sjesti i večerati sa svojim roditeljima.