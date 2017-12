Moderna bajka s tragičnim krajem: Ljubavna priča glumice i princa o kojoj se i danas govori

Nakon niza afera s oženjenim muškarcima dogovoreni susret s predstavnikom monegaške kraljevine bio je, čini se, fatalan. Brak s princem Reinerom III napokon su odobrili i njezini roditelji, Grace Kelly zbog ljubavi se morala odreći karijere, a brak, koji je trajao 25 godina, tragično je završio njezinom pogibijom

Od prvog dana ljubavna priča tada 'zlatne djevojke' filma Grace Kelly i šarmantnog pripadnika monegaške obitelji, princa Reinera III nazivana je modernom bajkom, a njihovo vjenčanje - vjenčanjem stoljeća. 'Kada sam se udala za princa Reinera, udala sam se za njega, a ne za njegovu titulu. Zaljubila sam se u njega bez ikakve zadrške ili razmišljanja o bilo čemu drugome', izjavila je nedugo nakon vjenčanja Grace Kelly, a ono što je počelo kao dogovoreni sastanak, ugovoren između filmskih agenata i PR osoba, polako i tiho je preraslo u ljubavnu priču o kojoj se i danas govori.

A kako je sve počelo? Grace Kelly rođena je 12. studenog 1929. godine u Philadelphiji. Njezin otac Jack Kelly, sin irskih imigranata, svoje je bogatstvo sam stekao, dok je njezina majka Margaret bila aristokratkinja iz njemačke obitelji. Roditelji od nje nisu imali nikakva očekivanja, osobito jer im je mezimica bila najstarija kći Peggy. Grace je već s 10 godina imala kazališni debi, a nakon što se preselila u New York, radila je kao model kako bi mogla platiti školarinu i stanarinu jer joj je otac davao novac na kapaljku. Sa samo 22 godine dobila je priliku glumiti s Garyjem Cooperom, u kojeg se zaljubila, iako je bio u braku. Upravo s njim započela je svoj niz veza sa starijim muškarcima. Kada se zaljubila u profesora s Akademije, Dona Richardsona, s kojim je na kraju provela dvije godine, obitelj ju je osudila te su na nju vršili pritisak da okonča taj odnos. Grace se nije dala obeshrabriti, stoga ga je povela kući kako bi ga upoznala s roditeljima. Njezina majka prekopala mu je stvari, pronašla njegove papire za razvod, ali i paket kondoma, što ju je razbjesnilo.

Vjerojatno roditeljima u inat, Grace se nastavila viđati s njim sve dok nije upoznala također oženjenog glumca Genea Lyonsa. On bi možda i prošao strog sud njezine obitelji da se nije doznalo da ima velikih problema s alkoholom. Nakon toga imala je aferu s Clarkom Gableom, a ono što joj je zamalo uništilo karijeru bila je veza s, naravno, oženjenim Rayem Millandom. Kada je njegova supruga to doznala, izbacila ga je iz kuće, a Grace Kelly je postala glavna tema svih medija kao preljubnica. Lista ljubavnika bila joj je podugačka, a onda je tijekom filmskog festivala u Cannesu 1955. godine, predstavljajući film 'Djevojka sa sela', suprug britanske glumice Olivije de Havilland, Pierre Galante, nagovorio Grace Kelly da posjeti Monako i upozna princa. Gala večera dogovorena je u palači, a princ Reiner je čak dogovorio da Paris Match sve fotografira i objavi. Ona se nećkala oko toga. Umorili su je mnogobrojni intervjui, domjenci, projekcije i cijela europska turneja, ali i činjenica da je taman oprala kosu kada je u hotelu nestalo struje, pa nije mogla ni osušiti je ni ispeglati odjeću.

Stoga je improvizirala - odjenula je nezgužvanu haljinu, a kosu je skupila i ukrasila cvijećem. Na kraju se ipak pojavila, no princ je kasnio. Nakon sat vremena čekanja, baš u trenutku kada je željela otići, Reiner je stigao. On je osobno cijeloj grupi pokazao privatni zoološki vrt, a očevici tvrde kako su se od samog početka njih dvoje izdvojili. Zanimljivo je kako je princ Reiner u to vrijeme svim silama htio pronaći pravu ženu koja će s njim provesti život, ali i preuzeti odgovornu ulogu i titulu. Naime postojao je strah, ukoliko se ne oženi, da će Monako postati francuski protektorat, prema ugovoru iz 1918. godine. Nakon službenog dijela i fotografiranja krenuli su svatko za svojim obavezama i svi su mislili kako je to bilo to. No nije bilo tako. Grace Kelly i princ Reiner III nastavili su se tajno dopisivati, a tri mjeseca kasnije posjetio je Ameriku i upoznao se s njezinom obitelji.

Tri dana kasnije poklonio joj je Cartierov zaručnički prsten s 10,47-karatnim smaragdom i zaprosio ju. Glumica je po svemu odgovarala budućoj princezi - bila je graciozna, lijepa, kulturna, obrazovana i sofisticirana, a najvažnije od svega, bila je katolkinja. Kako su pisali kasnije mnogi mediji, navodno je i njezin otac platio čak dva milijuna dolara princu za miraz. Jack Kelly prvi put u njezinu životu bio je impresioniran kćerinim odabirom. Prije samog vjenčanja Grace je prošla mnoge zdravstvene preglede kako bi se utvrdilo da je zdrava i da može roditi nasljednike. Pet mjeseci kasnije, 19. travnja 1956. godine, održano je 'vjenčanje stoljeća', a Grace Kelly ušla je u povijest kao princeza Grace. Svijet je pomno pratio svaki trenutak - od svih priprema pa do osmodnevnog putovanja od New Yorka do Monaka - i dvije ceremonije - civilne i vjerske. Među uzvanicima bili su svi politički moćnici, predsjednici država, brojni slavni iz Hollywooda, a sve je pratilo više od 30 milijuna gledatelja diljem svijeta.

Nakon što je sve završilo par se uputio na sedmotjedno krstarenje Mediteranom na Reinerovoj jahti. Zbog udaje za princa u 26. godini Grace Kelly se odrekla filmske karijere. Novom snahom bio je oduševljen njegov otac, princ Pierre, no ne i ostatak njegove obitelji. Njegova majka, princeza Charlotte i sestra, princeza Antoinette nisu krile to da im Grace Kelly i nije baš draga, a sama Antoinette smatrala ju je vulgarnom Amerikankom, koja nije dostojna biti prvom damom Monaka. Iako se svim silama trudila, Grace se teško uklopila u monegašku obitelj, a i nepoznavanje jezika nije doprinijelo tome, pa čak ni nakon što je rodila Caroline i Alberta.

Princeza je zbog svega toga zapala u tešku depresiju, a sve je pogoršala i očeva smrt 1960. godine, nakon kratke bolesti. Princ Reiner svim se silama trudio pomoći svojoj supruzi kako bi izašla iz tog teškog stanja, a sve se pojačalo nakon što je, rodivši Alberta, Grace Kelly imala dva spontana pobačaja. Kako bi ju izvukao, Reiner se odlučio na korak koji nitko nije očekivao - nazvao je Alfreda Hitchcocka i pitao ga ima li kakvu ulogu za njegovu ženu. Upravo tada on je radio na filmu 'Marnie', o mladoj ženi sa seksualnim problemima koja je usto kleptomanka. Grace se poveselila ulozi, no kada je to priopćeno u Monaku, stanovnici kneževine nisu prestali negodovati i protestirati. Grace Kelly nije mogla ništa drugo nego odbiti ulogu.

Kada je shvatila da više nikada neće glumiti, niti da će se rastati od Reinera i ostaviti djecu u Monaku, Grace se posvetila ulozi princeze. Ono što je mnoge iznenadilo je to što se u tu ulogu itekako uživjela te postala slika i prilika svoje majke. Promiskuitetni život i afere s oženjenima bile su nešto što se za nju nikada nije dogodilo, a svoje kćeri odgajala je poprilično strogo.

Grace Kelly i princ Reiner 1981. godine proslavili su 25 godina braka. Vraćajući se iz njihove kuće u selu u Roc Agelu, izgubila je kontrolu nad automobilom i sletjela s ceste. Hitno je prevezena u bolnicu, koja je nosila njezino ime, s kćerkom, princezom Stephanie, koja je imala teške ozljede. Budući da bolnica nije imala aparat za CT te ga je jedini imao privatni liječnik, dok su uspjeli doći do njega, mozak Grace Kelly već je prestao vršiti ikakve funkcije. Njezina obitelj, u teškom stanju šoka, odlučila je skinuti je s aparata te je 14. rujna 1982., u 52. godini, princeza Grace preminula.