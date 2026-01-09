Netflix ima novu romantičnu poslasticu: Fanovi su u transu, a kritika film naziva 'prestižnim smećem'

Na Netflix je stigla dugo očekivana romantična komedija 'Ljudi koje upoznajemo na odmoru' (People We Meet on Vacation), prva ekranizacija nekog od bestselera megapopularne Emily Henry, a obećava gledatelje odvesti na nezaboravan odmor iz udobnosti vlastitog doma

Glavne uloge u Netflixovom filmu 'Ljudi koje upoznajemo na odmoru' (People We Meet on Vacation) redatelja Bretta Haleya tumače Tom Blyth, zvijezda novih 'Igara gladi', te Emily Bader, poznata po ulozi u seriji 'My Lady Jane'. Radnja prati Poppy, neustrašivu i pomalo otkačenu novinarku, te Alexa, ljubitelja rutine i pragmatizma, koji su punih deset godina najbolji prijatelji. Iako žive u različitim gradovima, svako ljeto provode zajedno na odmoru, no njihova čvrsta veza dolazi na kušnju kada se zapitaju ono što je svima oko njih već odavno jasno – jesu li oni zapravo savršen romantični par?​

Uz glavni par, u filmu se pojavljuju Jameela Jamil kao Poppyina šefica Swapna, neponovljiva Molly Shannon kao njezina majka, ​Lukas Gage i Alan Ruck. Međutim, dok su obožavatelji knjige s nestrpljenjem iščekivali premijeru, kritičari vodećih svjetskih medija ostali su duboko podijeljeni nakon gledanja filma. Dok jedni hvale kemiju glavnih glumaca, drugi ga smatraju tek još jednim u nizu Netflixovih naslova za zaborav.​

'People We Meet on Vacation' Izvor: Društvene mreže / Autor: Netflix

New York Times i Variety: 'Simpatično, ali za trenutni zaborav' The New York Times opisuje film kao povremeno simpatičnu, ali romantičnu komediju 'za trenutni zaborav'. Kritika mu zamjera pretjerano oslanjanje na klišeje, od sumnjivih plesnih pokreta glavne junakinje do apsurdne ideje da je kisnuti na kiši vrhunac romantike. 'Tko bi se uopće želio upuštati u intimnost dok izgleda kao pokisli štakor', pita se kritičar Timesa, dodajući da se dijalog često čini 'ravnim'. Variety je nešto blaži, nazivajući film 'nezahtjevnom romantičnom komedijom' koja uspješno 'pluta' na šarmu svojih protagonista, ali mu nedostaje dubine.​

