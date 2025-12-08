Oglasio se Trump o spajanju Netflixa i Warnera: 'Previše moći u jednim rukama'

'Deal mora proći kroz proces, vidjet ćemo što će se dogoditi. Bit ću uključen u tu odluku', rekao je novinarima, naglašavajući da mu je sastanak s čelnim čovjekom Netflixa, Tedom Sarandosom ostavio pozitivan dojam, ali i otvorio pitanja o posljedicama tolikog tržišnog konsolidiranja.

Na crvenom tepihu Kennedy Center Honorsa, koje je prvi put u povijesti osobno ugostio kao američki predsjednik, Donald Trump je potvrdio kako će se Netflixova transakcija morati temeljito razmotriti.

Prema Trumpu, Sarandos je nedavno došao u Bijelu kuću kako bi predstavio svoju perspektivu. 'On je fantastičan čovjek. Jako ga cijenim, ali riječ je o velikom tržišnom udjelu. To bi moglo biti problem', izjavio je predsjednik, dodajući kako Netflix trenutno ima više od 300 milijuna korisnika, dok Warner Bros. Discovery raspolaže s dodatnih 128 milijuna pretplatnika, uključujući HBO Max, Discovery+ i sportske servise.

Koncentracija moći u rukama Netflixa

Ako bi se akvizicija realizirala, Netflix bi dobio i horizontalnu prednost spajanjem dvaju velikih streaming servisa te vertikalnu prednost preuzimanjem golemog produkcijskog i distribucijskog aparata Warner Brosa. Analitičari upozoravaju da bi takva struktura mogla smanjiti prostor za neovisne producente i koncentrirati moć u rukama jednog igrača više nego ikad prije.

Sarandos je, u razgovoru s investitorima dan nakon objave dogovora, izrazio uvjerenje kako će regulatorna tijela na kraju odobriti transakciju. Pojasnio je da vjeruje kako je riječ o dogovoru koji je u interesu potrošača, kreativaca i radnika, te dodao da Netflix čak i na svojim najzrelijim tržištima sudjeluje s manje od deset posto ukupnog televizijskog gledanja. Prema Bloombergovim navodima, Sarandos je Trumpu rekao da bi čak i u kombinaciji s Warner Brosom i HBO Maxom Netflix u SAD-u bio tek približno velik kao YouTube, a i dalje manji od nekih tradicionalnih medijskih konglomerata.

Postupak će trajati do 18 mjeseci

Ministarstvo pravosuđa i Federalna komisija za trgovinu bit će ključni regulatori koji će analizirati učinke spajanja na tržišno natjecanje, dok se od FCC-a ne očekuje uključenje jer Warner Bros. Discovery ne posjeduje televizijske postaje ni kabelske mreže. Očekuje se da će regulatorni postupak trajati od godinu dana do godinu i pol.