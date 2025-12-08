Oglasio se Trump o spajanju Netflixa i Warnera: 'Previše moći u jednim rukama'

Donald Trump potvrdio je da se Ted Sarandos prošlog tjedna sastao s njim u Ovalnom uredu kako bi razgovarali o Netflixovoj akviziciji Warner Brosa vrijednoj 83 milijarde dolara. Iako je Sarandosa nazvao 'fantastičnim čovjekom', upozorio je da bi spojeni Netflix, Warner Bros i HBO Max mogli imati 'vrlo velik tržišni udio', dovoljno velik da pokrene ozbiljan regulatorni test
Na crvenom tepihu Kennedy Center Honorsa, koje je prvi put u povijesti osobno ugostio kao američki predsjednik, Donald Trump je potvrdio kako će se Netflixova transakcija morati temeljito razmotriti.
'Deal mora proći kroz proces, vidjet ćemo što će se dogoditi. Bit ću uključen u tu odluku', rekao je novinarima, naglašavajući da mu je sastanak s čelnim čovjekom Netflixa, Tedom Sarandosom ostavio pozitivan dojam, ali i otvorio pitanja o posljedicama tolikog tržišnog konsolidiranja.
Prema Trumpu, Sarandos je nedavno došao u Bijelu kuću kako bi predstavio svoju perspektivu. 'On je fantastičan čovjek. Jako ga cijenim, ali riječ je o velikom tržišnom udjelu. To bi moglo biti problem', izjavio je predsjednik, dodajući kako Netflix trenutno ima više od 300 milijuna korisnika, dok Warner Bros. Discovery raspolaže s dodatnih 128 milijuna pretplatnika, uključujući HBO Max, Discovery+ i sportske servise.
Koncentracija moći u rukama Netflixa
Ako bi se akvizicija realizirala, Netflix bi dobio i horizontalnu prednost spajanjem dvaju velikih streaming servisa te vertikalnu prednost preuzimanjem golemog produkcijskog i distribucijskog aparata Warner Brosa. Analitičari upozoravaju da bi takva struktura mogla smanjiti prostor za neovisne producente i koncentrirati moć u rukama jednog igrača više nego ikad prije.
Sarandos je, u razgovoru s investitorima dan nakon objave dogovora, izrazio uvjerenje kako će regulatorna tijela na kraju odobriti transakciju. Pojasnio je da vjeruje kako je riječ o dogovoru koji je u interesu potrošača, kreativaca i radnika, te dodao da Netflix čak i na svojim najzrelijim tržištima sudjeluje s manje od deset posto ukupnog televizijskog gledanja. Prema Bloombergovim navodima, Sarandos je Trumpu rekao da bi čak i u kombinaciji s Warner Brosom i HBO Maxom Netflix u SAD-u bio tek približno velik kao YouTube, a i dalje manji od nekih tradicionalnih medijskih konglomerata.
Postupak će trajati do 18 mjeseci
Ministarstvo pravosuđa i Federalna komisija za trgovinu bit će ključni regulatori koji će analizirati učinke spajanja na tržišno natjecanje, dok se od FCC-a ne očekuje uključenje jer Warner Bros. Discovery ne posjeduje televizijske postaje ni kabelske mreže. Očekuje se da će regulatorni postupak trajati od godinu dana do godinu i pol.