Netflix objavio u kojim bi kultnim naslovima korisnici mogli uživati

Novo partnerstvo između Warner Brosa i Netflixa otvara vrata jednoj od najjačih kataloga sadržaja na tržištu što znači da će se pod istim krovom naći mega popularni naslovi oba studija

Kako je već poznato, dogovor kojim Netflix preuzima Warner Bros u sklopu kojeg se, između ostalog, nalazi i HBO Max, vrijednosti 82,7 milijardi dolara, zaključen je u četvrtak navečer oko 22 sata po istočnoameričkom vremenu, nakon nekoliko iscrpljujućih dana telefonskih i videorazgovora te razmjene e-mailova i poruka.

U pregovorima su sudjelovali timovi Netflixa i Warner Bros. Discoveryja raspoređeni među New Yorkom, Los Angelesom, Washingtonom i drugim gradovimam, bez zajedničkih sastanaka, bez slavlja, u suvremenoj tišini digitalnog poslovanja, objavio je Variety. Hit naslovi Netlix je sad objavio i što to znači za korisnike. To znači da će gledatelji na istoj platformi moći pratiti filmske i serijske franšize poput Harry Potter﻿, Friends﻿, Teorija velikog praska, Casablanca﻿, Igra prijestolja﻿ i cijeli DC Universe﻿, zajedno s Stranger Things﻿, Wednesday﻿, Squid Game﻿, Bridgerton﻿ i novim hit animiranim naslovima poput KPop Demon Hunters﻿.​

Jennifer Aniston proslavila se kao Rachel u 'Prijateljima' Izvor: EPA / Autor: ALLISON DINNER





Za korisnike se zasad ništa ne mijenja: obje će se platforme još neko vrijeme voditi odvojeno, jer akvizicija prvo mora proći regulatorna i vlasnička odobrenja. Gledatelji će i dalje koristiti svoje postojeće pretplatničke pakete, a tek nakon službenog dovršetka posla možemo očekivati konkretnije promjene u katalogu i eventualno spajanje ponude na jednoj usluzi.​ U pozadini, cilj ovog spajanja je stvoriti jedan 'super katalog' serija, filmova, igara i potencijalnog live programa koji će konkurirati svim ostalim velikim streamerima. Za publiku to znači manje skakanja između više pretplata i lakši pristup kultnim klasicima i novim hitovima na istom mjestu, od fantasy maratona s Harry Potterom﻿ i Igrom prijestolja (Game of Thrones) do bingeanja sitcoma Prijatelji﻿ pa sve do najnovije sezone Stranger Things﻿.

Inače, kako je ranije objavljeno, Netflix, WBD i njihovi odvjetnički timovi pripremaju se sad za iscrpljujući regulatorni proces koji bi mogao trajati do godinu i pol. FTC i Ministarstvo pravosuđa imat će glavnu riječ, dok se od FCC-a ne očekuje veći angažman jer WBD ne posjeduje televizijske postaje ni kabelske mreže.

