Hrvatska je dio svjetske priče koju pokreće zvijezda 'Adolescencije', evo kako se uključiti

08.12.2025 u 14:31

Stephen Graham
Stephen Graham Izvor: Profimedia / Autor: StillMoving.Net / Shutterstock Editorial / Profimedia
Stephen Graham, glavni glumac i producent 'Adolescencije' pokrenuo je hvalevrijedan projekt s ciljem jačanja veza očeva i sinova

Nakon globalnog uspjeha Netflixove serije 'Adolescencija', koja je snažno odjeknula među publikom i kritikom otvorivši teme krize muškog identiteta, toksičnog koncepta muškosti, mentalnog zdravlja i obiteljskih odnosa, njezin producent i glavni glumac Stephen Graham najavljuje veliki svjetski izdavački projekt - knjigu 'Letters to Our Sons'. Projekt nastaje u suradnji sa psihologinjom dr. Orly Klein, specijaliziranom za mentalno zdravlje mladih.

Pisma očeva

Svjetska premijera knjige planirana je za listopad 2026., a hrvatsko izdanje objavit će nakladnička kuća Znanje. Knjiga je zamišljena kao zbirka iskrenih i poticajnih pisama koja muškarci iz različitih životnih situacija pišu svojim sinovima - o tome što znači biti muškarac, kako odrastati, voljeti, biti odgovoran, pogriješiti i nastaviti pokušavati. Graham, čije će se pismo također naći u ovoj zbirci, ističe:

'Nadam se da će knjiga nastaviti moćnu poruku serije 'Adolescencija' i biti poticaj očevima da više razgovaraju sa svojim sinovima, a majkama da ih u tome podrže.'

Letters to Our Sons Izvor: Društvene mreže / Autor: Youtube

Posebnu pozornost projekt je privukao i nedavnim gostovanjem Stephena Grahama u britanskoj emisiji The One Show, u kojoj je govorio o knjizi 'Letters to Our Sons'. U istoj emisiji gostovao je i Ethan Hawke, koji je podržao inicijativu i najavio da će i sam napisati pismo za knjigu.

Podijelite svoju priču

Graham poziva očeve diljem svijeta da pridonesu razgovoru o očinstvu i odrastanju, podijele svoju priču te pošalju pisma do 12. siječnja 2026. putem službene stranice letterstooursons.co.uk. Obrazac za prijavu osigurava anonimnost.

'Ako imate sina – recite mu ono što želite da zna. Ako imate poruku – podijelite je. Ako imate iskustvo – poklonite ga drugima.'

Izvor: Društvene mreže / Autor: Netflix

Graham i Klein poručuju:

'Naš je cilj čuti muškarce iz različitih sredina, bez obzira na status, financijsku situaciju, percipirani uspjeh ili neuspjeh – želimo čuti očeve koji se brinu o životu i budućnosti naših mladih muškaraca.'

Odabrana pisma bit će uvrštena u knjigu. Projekt je osmišljen kako bi potaknuo iskrene razgovore o očinstvu, emocijama, ranjivosti i odgovornosti te pomogao izgradnji percepcije zdravije muškosti.

Smanjite stres na poslu u pet koraka Izvor: Profimedia / Autor: Neven Bučević montaža

