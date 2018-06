Novo lice na hrvatskoj i londonskoj glazbenoj sceni: Pjevačka nada Tiani ponovo iznenađuje

Tiani je novije lice na glazbenoj sceni. Nakon uspjeha s prvim singlovima 'All Of Me' i 'Wonder', hrvatska glazbenica s londonskom adresom, nastavlja svoju glazbenu priču novom pjesmom 'Surrender'

Video spot potpisuje redatelj i majstor specijalnih efekata Paolo Gentilini, a cijela priča predstavljena je na malo drugačiji način. Naime, novi video spot prati izložba fotografija u rovinjskom Multimedijalnom Centru koja na metaforički način stavlja u fokus vezu 'mora i prirode s čovjekom', stoji u najavi.

'Surrender' izložba sastoji se od 8 velikih digitalno obrađenih fotografija (1,5 x 2 metra), zvučnih efekata te scenografskih i kostimografskih elemenata koji su se koristili za snimanje video spota. Izložbom se želi naglasiti kreativnost dvoje mladih i ambicioznih umjetnika, Paola Gentilinija i Tiani, koji su unatoč različitim putovima našli zajednički jezik i savršeni spoji njihove vizualne i auditivne umjetnosti, a neizbježna strast prema prirodi i moru, potaknula ih je na ovu suradnju.