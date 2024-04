Vjenčanje milijardera je događaj godine, okupio poznata imena na svadbi o kojoj će se još pričati

Jain za People ispričao da je fijasko leta počeo kada su se par i njihovi prijatelji spremali poletjeti u Egipat iz Južne Afrike gdje su bili na safariju. 'Sve je teklo glatko. Sva prtljaga bila je utovarena u kombije spremne za polazak kada smo primili telefonski poziv da je južnoafrička vlada odbila naš let Egypt Aira', rekao je Jain.

Unatoč tjednima pregovora i planiranja kako bi dobili odobrenje za odlazak , čarter let koji su rezervirali na kraju nije uspio pokupiti grupu u Južnoj Africi zbog problema s dozvolom.

'Čak smo se brinuli hoćemo li to napraviti drugi dan, a možete misliti, planirali smo to godinu dana. Erika je bila u pristojnom raspoloženju, a ja sam bio shrvan', prisjetio se milijarder. Tek u 8 sati sljedećeg dana konačno su dobili pdf s potpisom prijevozničke službe na dozvoli koja im dopušta polijetanje. Međutim, s novim rasporedom. U Kairo neće stići do 23:00 - tri sata nakon što je njihov party trebao početi.