Nova sezona serije 'The Crown' otkriva stvarnu prirodu odnosa princa Charlesa i Camille

Hvaljena i nagrađivana britanska serija 'The Crown' stiže na Netflix 17. studenog s trećom sezonom, a uvid u radnju i izazove s kojima su se susreli na snimanju dali su scenarist Peter Morgan i novi glumci koji su preuzeli uloge članova kraljevske obitelji, od kojih se neki suočavaju sa starenjem, a neki s odrastanjem i izlaskom iz sjene

U trećoj sezoni pratimo kraljicu Elizabetu II i njezinu obitelj u periodu od 1964. do 1976. godine. Bile su to uzbudljive godine koje su donijele inovacije u svijetu glazbe, mode i znanosti, ali burne za britansku kraljevsku obitelj, unutar koje dolazi do eskalacije napetosti. Godine su to u kojima se kraljevska obitelj suočava s izazovima odrastanja mladih članova, ali i burnog braka Margarete i lorda Snowdona, koji se i dalje raspada. Pred rasulom se tih godina našla i Velika Britanija, a scenarist Peter Morgan podsjeća da je u vremenima u kojima je Amerika istraživala svemir, a Beatlesi mijenjali pojam popularne glazbe, život većine Britanaca bio izrazito siv zbog posrnule ekonomije. 'Bilo je to vrijeme radnih sporova i industrijskih sukoba, kada je Britanija postala bolesno tkivo Europe', podsjeća Morgan i prisjeća se vlastitog djetinjstva i odrastanja, kada bi ga tri puta tjedno po povratku iz škole dočekivalo svjetlo svijeća zbog redukcija struje. 'Funta je bila obezvrijeđena, a Britanija pred rasulom', kaže Morgan i dodaje da se to trenutno čini vrlo relevantnom i pravodobnom temom. Treća sezona odvija se u kraljičinoj životnoj dobi od 38 do 50 godina, a za Morgana je starenje kraljice Elizabete (Olivia Colman) i princa Filipa (Tobias Menzies) jedna od ljepših stvari u novoj sezoni, ali prilično dirljiva za gledanje. 'Lica su im se promijenila, pojavljuju se bore, tijela počinju bolovati. Imamo i epizode o krizama srednjih godina. Događa se!' otkriva Morgan.

Mnogim glumicama uprizorenje procesa starenja čini se poput profesionalnog samoubojstva, ali Olivia Colman je preuzimanju uloge ne više tako mlade vladarice od prethodnice Claire Foy pristupila s uživanjem. S Claire je Olivia imala i neku vrstu primopredaje kraljevske uloge, na koju su je potaknuli producenti nudeći joj ulogu. 'Zašto ne porazgovaraš s njom, ona bi ti mogla savjetovati da to ne radiš', prisjeća se ohrabrujućih riječi producenata Colman i dodaje: 'Srećom, nije. Samo mi je čestitala i rekla da će mi se svidjeti. Predala mi je plašt i bila nevjerojatno ohrabrujuća.' Iako je nagrađena Oscarom za portretiranje kraljice Anne u hvaljenom filmu 'The Favourite', Colman priznaje da je u početku bio izazov utjeloviti jednu od najpoznatijih žena na svijetu. 'To nije bilo poput glumljenja kraljice Anne jer svi znaju kako izgleda današnja kraljica, a znaju i njezin glas. U nekoj mjeri morate raditi stvari poput nje, ali s druge strane ovo je više dramska nego dokumentarna serija', kaže Colman te hvali prekrasan stil pisanja Petera Morgana koji joj je omogućio uvid u ono što se moglo događati u kraljičinu privatnom životu.

'Poslije toga mi je jedino ostalo zamisliti to, poigrati se time i ostaviti malo dojma koji je na svom putu unijela Claire', kaže Colman, kojoj je jedan od većih izazova bio kraljičin hod. 'Prirodno baš ne hodam na gospodski način. Elizabeth ne nosi zastrašujuće visoke potpetice, ali ih nosi. Jednog dana na poslu me dočekala poruka redatelja Bena Carona: 'Manje farmerski, više kraljevski!' Bila je to izvrsna natuknica jer sam potpuno razumjela na što misli', otkriva Colman i dodaje kako je po prirodi vrlo emotivna i dosta plače, što kraljici, unatoč tome što možda nekad ima potrebu, to nije dopušteno. 'Mislim da ćete vidjeti puno snimki moga tjemena', šali se Colman. U trećoj sezoni pratit ćemo i odrastanje mladih kraljevića. Sramežljivom princu Charlesu (Josh O'Connor) slobodoumna Camilla Shand (Emerald Fennell) razbija oklop, a izopćena princeza Anne (Erin Doherty) ne prihvaća kojekakve gluposti. 'Za Anne se pričalo da je odvažna žena, što je sjajno jer otvara velike mogućnosti za njezino prikazivanje u tinejdžerskim i 20-im godinama. Počneš shvaćati neke njezine odluke, zbog kojih su je kasnije oštro osuđivali', kaže Erin Doherty, a u trenutku dobivanja uloge jedine kraljičine kćeri nije puno znala o njoj i pripremala se gledajući brojne snimke iz tog razdoblja dostupne na YouTubeu. Na tim snimkama je bliskost Anne s ocem jako dobro dokumentirana, ali Erin kaže da ju je najviše zaintrigirao njezin odnos s majkom. 'Kad god bih vidjela Oliviju kako snima, gledala bih je iz perspektive Anne, pitajući se što stvarno misli o majci. Poštuje li njezin izbor? Uvijek sam se pitala je li ona bilo koji svoj majčinski izbor temeljila na svom odnosu s majkom, ili upravo suprotno', kaže Doherty.

'Ni život mladog Charlesa nije bio ružičast', kaže Josh O'Connor i podsjeća na njegove probleme u školi, koje se moglo vidjeti na samom početku serije, ali i na činjenicu da će jednoga dana postati kralj Engleske. 'Zbog te spoznaje vjerojatno mu se po glavi stalno vrti filozofsko pitanje je li za dobivanje smisla u njegovom životu potrebna smrt majke', kaže O'Connor i pita se što to radi psihi čovjeka. O'Connor podsjeća i na činjenicu da se u ovom razdoblju tisak počeo mijenjati te da se odjednom sve počelo promatrati, a zanimanje za kraljevsku obitelj poprimilo je novi oblik. 'Charles je bio zaštićen od očiju javnosti, ali je onda iznenada postao slavna osoba. To mu je vjerojatno bilo jako teško', kaže O'Connor, kojega je zaintrigirao jedan citat mladog Charlesa koji govori kako bi volio postati glumac. 'Možda je njegova želja za glumom bila potreba da ga ljudi doživljavaju dolično', pita se O'Connor i kaže da on vezu vidi i u činjenici da je cijeli život u sjeni svoje majke, kao 'kralj na čekanju'. O tinejdžerskim danima Camille Shand, kasnije Parker Bowles, ne postoji puno zapisa, što je glumici Emeraldi Fennell pružilo više slobode u interpretaciji. 'Moja se pozicija razlikuje od one Erin i Josha. U arhivima se može vrlo malo toga pronaći o Camilli u mladosti. Mislim da je riječ o poprilično neobičnoj osobi za bilo koje vrijeme. Nevjerojatno je i to koliko drži do privatnosti, što je zanimljivo s obzirom na ulogu u sadašnjem životu', kaže Fennell, kojoj je bilo divno to što se nije puno znalo o njoj pa su njezin lik stvorili na temelju onoga što je sada, što im je dalo dosta prostora za igru. 'Znamo da je u tinejdžerskim godinama završila školu u Švicarskoj te je naučila stvari poput curtseyja i kako se izlazi iz Jaguara, lekcije koje ja radeći ovaj posao definitivno nisam dovoljno brzo naučila', kaže Fennell i dodaje da joj je svejedno bilo super glumiti Camillu. 'Živjeli su u 1970-ima, godinama u kojima su mladi u brojnim aspektima bili daleko slobodniji nego mi danas. Imali su više djevojaka i mladića, a pripadanje tim društvenim slojevima značilo je da nisu morali stvarno raditi pa su mogli provoditi noći zabavljajući se', kaže Fennell i otkriva dosad nepoznatu činjenicu o Camilli do koje su uspjeli doći - da je kao mlada bila vrlo tražena. 'Bila je nevjerojatno privlačna, zabavna, otvorena i nije marila za sve tadašnje etikete. Smijala se, ljudi su se voljeli družiti s njom, a to je i razlog zbog kojeg je morala birati između čovjeka koji će jednoga dana postati kralj i jednog od tada najprivlačnijih muškaraca, Andrewa Parkera Bowlesa', kaže Fennell.

Jedna od priča ispričanih u trećoj sezoni serije, o kojoj je scenarist Peter Morgan morao dosta razmišljati, upravo je priča Charlesa i Camille. 'Strahovao sam da ću njihovom pričom pretvoriti seriju u sapunicu, ali ona ima povijesnu težinu. Kao što se moglo vidjeti u slučaju abdikacije Edwarda VIII, ljubavni odnos može promijeniti tijek povijesti', kaže Morgan i otkriva da je dobio uvid u puno više detalja o prirodi njihovog odnosa i o složenosti njihovog 'spetljavanja' nego što ih je imao prije. 'Dugo i naporno sam razmišljao hoću li te stvari istražiti na ekranu, ali obzirom na to da će Camilla gotovo sigurno postati kraljica, a Charles će sigurno postati kralj, važno je da ljudi znaju što se zapravo dogodilo. Toliko pozornosti je posvećeno Diani, koja je bila sjajna i božanstvena, da je složeno porijeklo ljubavi Charlesa i Camille ostalo u sjeni', kaže Morgan i otkriva da su puno radili na tome da otkriju što se zapravo dogodilo. U novoj sezoni priča prati i buran brak princeze Margarete (Helena Bonham Carter) i lorda Snowdona (Ben Daniels) koji svoje svađe sve više iznose u javnost. 'Mislim da su u privatnom životu toliko navikli na osoblje oko sebe da su u javnosti jednostavno prestali primjećivati ljude oko sebe', kaže Ben Daniels, ali ostavlja mogućnost da je to bio dio njihove igre i da su zapravo uživali u svađama pred drugim ljudima.