Slavna oskarovka bez dlake na jeziku priznaje: 'Ako me netko ne voli jer imam ogromnu stražnjicu, može otići znate gdje'

Od ove zime u jednoj od najpopularnijih serija današnjice, 'The Crown', u ulozi same kraljice Elizabete II moći ćemo gledati neponovljivu 45-godišnju dobitnicu Oscara Oliviju Colman, a o svemu progovorila je i ona sama i to u najnovijem broju modne biblije, čiju naslovnicu krasi

Dobitnica Oscara, 45-godišnja Olivia Colman, za američko izdanje Voguea stala je pred objektiv jedne i jedine Annie Leibovitz, a sve povodom njezine najnovije uloge - one u seriji 'The Crown' u kojoj će utjeloviti samu kraljicu Elizabetu II.

U velikom intervjuu Olivia Colman progovorila je, među ostalim, i o svojoj karijeri, o tome kako je od sporednih uloga u britanskim komedijama napokon dobila pravu ulogu - u filmu 'Miljenica' odglumila je kraljicu Anne i toliko oduševila publiku, ali i kritičare, da je ove godine dobila i najveće priznanje - Oscara.

'Pravi si sretnik ako dobijaš angažmane. Ima puno boljih glumaca od mene koji i nemaju toliko sreće', priznala je Colman i dodala kako je sretna i zbog toga što slavu i uspjeh nije doživjela u mlađim danima, objašnjavajući to riječima da je ona s vremenom postala zvijezda.

'Teško je biti domišljat i raditi, jer jednom kada ljudi vide što možeš, ne vole i taj proces starenja koji dolazi s tim. To je smiješno, no ja sam svoje mjesto itekako zaradila.' Kako je priznala, s godinama je postala i samouvjerenija i prestala se sramiti u vezi svog tijela. Iako je, dodaje, tijekom tinejdžerskih godina, ali i ranih dvadesetih, sama sa sobom vodila borbe oko svog izgleda.

'Danas kada vidim svoje fotografije iz mladosti, vidim koliko sam bila prekrasna, no tada se nisam tako osjećala. Svi ti sitni i jezičasti komentari koje sam dobivala tijekom najosjetljivijih godina u konačnici mogu imati negativni efekt. Vidiš fotografije savršenih osoba i svjestan si da nikada nećeš biti kao oni', otkrila je Olivia Colman i dodala: