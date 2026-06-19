Netflixova hit serija ukinuta usprkos odličnoj gledanosti: Evo što je presudilo

Netflix je otkazao hit seriju 'The Boroughs' nepunih mjesec dana nakon premijere, unatoč odličnoj gledanosti. Razlozi se kriju u astronomskim troškovima produkcije, ali i u navodnom pozadinskom sukobu zbog prelaska slavne braće Duffer u konkurentski Paramount

Znanstveno-fantastična serija 'The Boroughs', koja je ciljala na često zanemarenu stariju publiku, tjednima se držala na vrhu ljestvica gledanosti te je u prvom punom tjednu prikupila 9,5 milijuna pregleda na Netflixu. Ipak, projekt s impresivnom glumačkom postavom, koju predvode Alfred Molina i Geena Davis, naišao je na nesavladive prepreke. Visok budžet i napeti odnosi između uprave Netflixa i izvršnih producenata presudili su nastavku priče.

Gledatelji i kritičari odlično su prihvatili projekt. Na portalu Rotten Tomatoes serija drži 97 posto pozitivnih ocjena, a kritičarka The Hollywood Reportera, Angie Han, opisala ju je kao 'gerijatrijsku verziju Stranger Thingsa', naglasivši pritom da je serija 'savršeno gledljiva'. Sam službeni sinopsis objašnjava radnju smještenu u naizgled savršenoj umirovljeničkoj zajednici, u kojoj skupina neobičnih junaka otkriva mračnu tajnu, dokazujući 'da su njihove zlatne godine opasnije i da su oni sami znatno moćniji nego što itko očekuje'. Unatoč pohvalama i drugom mjestu na Nielsenovoj ljestvici gledanosti, sudbina serije zapečaćena je 15. lipnja, istekom roka za produljenje ugovora glumcima.

The Boroughs Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Netflix







+4 The Boroughs Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Netflix

Milijunski budžet i narušeni odnosi Dva izvora potvrdila su za The Hollywood Reporter da je golemi budžet od oko deset milijuna dolara po epizodi, za koji jedan izvor tvrdi da je zapravo 'znatno viši', bio velik problem. Budući da Netflix pri donošenju odluka strogo važe omjer gledanosti i troškova, to nije išlo u prilog seriji. Ipak, neslužbeni razlog navodno leži u činjenici da su izvršni producenti Matt i Ross Duffer napustili platformu i potpisali četverogodišnji ugovor s Paramountom.

The Boroughs | Official Teaser Trailer | Netflix Izvor: Društvene mreže