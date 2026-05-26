Objašnjen kraj najgledanije Netflixove serije: Tko je zapravo Majka?

Kreatori Netflixove hit serije 'The Boroughs' detaljno su rasvijetlili šokantno finale prve sezone, objasnivši sudbine glavnih likova i misterij oko nadnaravnog bića zvanog Majka. Uz neočekivane smrti, čudesna uskrsnuća i izravnu posvetu 'Stranger Thingsima', rasplet nudi dublju poruku o životu i starenju
Priča o umirovljeničkoj zajednici suočenoj s mračnim silama završila je eksplozivnim obračunom u kojemu su glavni junak Sam (Alfred Molina) i njegovi prijatelji morali spasiti stvar. Dok su gledatelji Netflixove hit serije 'The Boroughs' svjedočili padu glavnih negativaca i žrtvi zagonetne Majke, mnoga su pitanja o pravoj prirodi događaja ostala visjeti u zraku. Jeffrey Addiss i Will Matthews, uz mentorstvo braće Duffer, sada su otkrili što se točno krije iza zagonetnog kraja i tko zapravo preživljava.
Mračna tajna i identitet Majke
Tijekom sezone otkriva se da su šarmantni izvršni direktor Blaine (Seth Numrich) i njegova supruga Anneliese (Alice Kremelberg) koristili djecu nadnaravnog bića zvanog Majka (Nancy Daly) kako bi stanarima noću izvlačili moždanu tekućinu. Tu su tekućinu koristili za održavanje Majke na životu, dok su sami pili njezinu zlatnu krv kako bi zaustavili starenje, a kreatori objašnjavaju da Majčin ljudski izgled nije slučajan.
'Svidjela nam se ideja da ste ono što jedete. Blaine i Anneliese poprimaju čudovišne osobine zbog konzumacije te tekućine, što znači da bi Majka poprimila ljudske osobine jer su je punili moždanom tekućinom', otkriva Matthews. Iscrpljena od dugogodišnjeg iskorištavanja u tajnom laboratoriju, Majka na kraju samo želi umrijeti.
Tko preživljava, a tko se oprašta?
Finale donosi tragičan kraj za zlikovce: Anneliese stradava zarobljena u Samovom akceleratoru, ponajviše zbog vlastitog ponosa i ignoriranja upozorenja. Blaine pak pogiba u Pećini čuda kada Majčino tijelo eksplodira u svjetlosti, odnoseći sa sobom nju i njezino potomstvo.
'Počinju govoriti 'Volim te', a onda to ni ne stignu izgovoriti do kraja', ističe Addiss o kraju arogantnog para.
S druge strane, Judy (Alfre Woodard) preživljava smrtonosne ubode zahvaljujući Majci koja je oživljava, što je jasan mig filmu 'E.T.'. Art (Clarke Peters) pak kuša čarobnu breskvu, nakratko se pomlađuje, no na kraju se uz velike bolove vraća u svoje prave godine. 'Željeli smo se poigrati s očekivanjima da će stariji junaci sigurno umrijeti, i na kraju odabrati stranu života', rekao je Addiss.
Titranje u ogledalu i emotivni rasplet
U znak zahvalnosti što joj je pomogao okončati patnju, Majka daruje Samu dodatno vrijeme s preminulom suprugom Lilly. Njihov posljednji ples uz 'Thunder Road' Brucea Springsteena pruža Samu toliko potreban osjećaj zaključka. No, prava zagonetka događa se u posljednjoj sceni kada Samov odraz u ogledalu počne titrati poput smetnji na televizoru.
'Majka odašilje signal, svojevrsni SOS, koji hvataju oni koji su osjetljivi na njega', objašnjava Addiss tajnoviti kraj koji podsjeća na 'Stranger Things'.
Slavlje života uz 'Born to Run'
Iako je serija prožeta temom smrti, kreatori ističu da je ona zapravo proslava života. Likovi poput Judy preživljavaju smrtonosne ozljede, dok Art (Clarke Peters) nakon konzumacije čarobne breskve nakratko proživljava mladost, da bi se uz velike bolove vratio u stvarnost. 'Konačno, postoji cijena koja se mora platiti. Ne možete se igrati s ovakvim silama bez barem jake boli u trbuhu', našalio se Addiss.
Poruku o slavljenju života zaokružuje Springsteenov hit 'Born to Run' u odjavnoj špici. 'To je radosna pjesma, puna mogućnosti. Naši likovi su rođeni da idu, vide i iskuse. Ovo nije kraj njihovih avantura', zaključio je Matthews. Junaci prihvaćaju svoje sudbine, a kreatori poručuju da za nove avanture nikada nije kasno.