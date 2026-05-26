Objašnjen kraj najgledanije Netflixove serije: Tko je zapravo Majka?

Kreatori Netflixove hit serije 'The Boroughs' detaljno su rasvijetlili šokantno finale prve sezone, objasnivši sudbine glavnih likova i misterij oko nadnaravnog bića zvanog Majka. Uz neočekivane smrti, čudesna uskrsnuća i izravnu posvetu 'Stranger Thingsima', rasplet nudi dublju poruku o životu i starenju

Priča o umirovljeničkoj zajednici suočenoj s mračnim silama završila je eksplozivnim obračunom u kojemu su glavni junak Sam (Alfred Molina) i njegovi prijatelji morali spasiti stvar. Dok su gledatelji Netflixove hit serije 'The Boroughs' svjedočili padu glavnih negativaca i žrtvi zagonetne Majke, mnoga su pitanja o pravoj prirodi događaja ostala visjeti u zraku. Jeffrey Addiss i Will Matthews, uz mentorstvo braće Duffer, sada su otkrili što se točno krije iza zagonetnog kraja i tko zapravo preživljava.

Mračna tajna i identitet Majke Tijekom sezone otkriva se da su šarmantni izvršni direktor Blaine (Seth Numrich) i njegova supruga Anneliese (Alice Kremelberg) koristili djecu nadnaravnog bića zvanog Majka (Nancy Daly) kako bi stanarima noću izvlačili moždanu tekućinu. Tu su tekućinu koristili za održavanje Majke na životu, dok su sami pili njezinu zlatnu krv kako bi zaustavili starenje, a kreatori objašnjavaju da Majčin ljudski izgled nije slučajan. 'Svidjela nam se ideja da ste ono što jedete. Blaine i Anneliese poprimaju čudovišne osobine zbog konzumacije te tekućine, što znači da bi Majka poprimila ljudske osobine jer su je punili moždanom tekućinom', otkriva Matthews. Iscrpljena od dugogodišnjeg iskorištavanja u tajnom laboratoriju, Majka na kraju samo želi umrijeti.

Tko preživljava, a tko se oprašta? Finale donosi tragičan kraj za zlikovce: Anneliese stradava zarobljena u Samovom akceleratoru, ponajviše zbog vlastitog ponosa i ignoriranja upozorenja. Blaine pak pogiba u Pećini čuda kada Majčino tijelo eksplodira u svjetlosti, odnoseći sa sobom nju i njezino potomstvo. 'Počinju govoriti 'Volim te', a onda to ni ne stignu izgovoriti do kraja', ističe Addiss o kraju arogantnog para. S druge strane, Judy (Alfre Woodard) preživljava smrtonosne ubode zahvaljujući Majci koja je oživljava, što je jasan mig filmu 'E.T.'. Art (Clarke Peters) pak kuša čarobnu breskvu, nakratko se pomlađuje, no na kraju se uz velike bolove vraća u svoje prave godine. 'Željeli smo se poigrati s očekivanjima da će stariji junaci sigurno umrijeti, i na kraju odabrati stranu života', rekao je Addiss.

