Nakon tjedana šutnje Hana Huljić napokon komentirala glasine o trudnoći

i to smo dočekali

Iako inače nerado daje intervjue, ovih dana to ne treba čuditi budući da Hana trenutno promovira svoju novu autorsku skladbu 'Moon', kao i svoj novi projekt, dječje pjesmice i uspavanke. Pjesma 'Moon', kaže, nastala je prije dvije godine i to 'u jednom dahu', što inače nije slučaj kada je riječ o nastajanju pjesama.

'S obzirom na to da sam i sama bila primorana uspavljivati bebu koja se teško uspavljuje i pronalazila sam na internetu razne uspavanke, na kraju sam jednostavno zaključila da ću pjevati nešto svoje i izmišljala sam tako dok sam je uspavljivala. I stvarno su te uspavanke na kraju djelovale, tako da sam odlučila to podijeliti i s drugim roditeljima i snimila.'

Zanimljivo je kako je u pjesmici 'Gugu Gaga' Hana iskoristila i snimku smijeha i pjevanja malene Albe . 'Imam toliko njezinih snimki smijeha ili gdje nešto pjevuši i kako je cijela pjesma vesela. Zašto ne iskoristiti taj smijeh i, evo, ispalo je kako je ispalo', rekla je Hana za IN magazin i potom se raspričala o svojoj princezi, u čijem čuvanju pomažu i 'stvar spašavaju' baka-servisi:

Hana je u razgovoru otkrila i kako malena Alba od rođenja pokazuje veliku ljubav prema glazbi, što zapravo i ne treba čuditi kada je poznato čije je dijete i unuče. 'Evo, svi se čudimo, ja sam se nekako navikla na to, al' ja nešto otpjevam, ona to ponovi, fascinantno za bebu koja nema niti godinu i pol. Ne znam je li mi to drago ili nije. Ne bih htjela da u životu bude slučajno opterećena muzikom ili opterećena da se mora nastaviti s nečim baviti. Neka se uvijek bavi s onime što ona želi, ali drago mi je da osjeća glazbu, jer ona je ipak dio nas, tako da je ipak i taj neki dio nas prešao na nju.'

U ulozi majke, kaže, snašla se dobro. 'Kao i svaka majka, bačena si u vatru i ne znaš što, kako, ali na kraju ipak shvatiš sve što i kako. Isto mi je kao i svim drugim mamama', rekla je Hana i potom otkrila pomaže li joj Grašo oko bebe:

'Ma prekrasan je u svemu, stvarno. Imam blagoslov da imam uza sebe nekoga uz koga je sve to lakše. Snalazi se zapravo bolje nego ja. Dosta je opušteniji.'

I na kraju, komentirala je i šuškanja da ona i Petar, uoči druge godišnjice braka koju slave idućeg mjeseca, čekaju drugo dijete: 'Ne čekamo i ja jednostavno ne volim uopće kad se takvo nešto piše i uopće ne volim odgovarati niti išta komentirati jer se onda svi uhvate za to, nego samo šutim i pustim da prođe.'