Nakon druženja na Ibizi malo tko vjeruje da su Shakira i Hamilton samo dobri prijatelji

Izvor je također otkrio španjolskom TV kanalu Telecinco da su se kolumbijska pjevačica i britanski F1 as sastali tri puta u vili na Ibizi i to nakon što su radnicima završilo radno vrijeme. 'Kad su radnici otišli, pjevačica je ostala sama s privatnom pratnjom i primila je Hamiltona u posjetu,' rekao je izvor.

Nakon Velike nagrade Velike Britanije, Shakira se navodno zabavljala do ranih jutarnjih sati s Lewisom, a glasine o njihovoj romansi uzele su maha. Navodno se uputila u noćni klub Tape u Londonu kako bi se našla s poznatim vozačem utrka, nakon što ga je podržala dolaskom u Silverstone. Prema riječima promatrača, par je izgledao kao da se dobro zabavlja za VIP stolom u klubu, a Shakira je tulumarila do pola četiri ujutro, dok je Lewis ostao vani do 6 ujutro. 'Bili su zajedno za VIP stolom i Shakira je viđena kako razgovara s Lewisom i drugim članovima njegove pratnje', rekao je sudionik zabave za The Sun.

'Činilo se kao da se dobro zabavlja i plesala je blizu stola za kojim je sjedila s Lewisom,' dodao je izvor te naglasio kao su Shakira i Lewis izgledali vrlo bliski.